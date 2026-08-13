L’AP-7 esquiva el col·lapse però Rodalies viu una jornada de caos
Les aglomeracions a Sants Estació i Sant Vicenç de Calders activen el pla Ferrocat
L’estació de Tarragona va tancar accessos a la nit davant l’allau de viatgers que tornaven a BCN
Germán González
Els esforços del Govern per garantir la mobilitat a Catalunya ahir va acabar amb certa normalitat a les carreteres, però amb caos als trens. Les aglomeracions en estacions com Barcelona-Sants o a Sant Vicenç de Calders van obligar a activar el pla Ferrocat de Protecció Civil. No van ser pocs els que van haver de recórrer a un pla b o els que es van resignar a mirar l’eclipsi des d’un tren demorat. De fet, a la nit, els Mossos van haver de regular l’accés l’estació de Tarragona davant l’aglomeració de passatgers que es disposaven a tornar a Barcelona. A l’AP-7, més enllà de caravanes al matí per un accident, de retencions a la tarda de fins a 30 quilòmetres en diferents trams i del tancament de l’accés de l’A-7 a Cambrils, el repunt de trànsit va esquivar el col·lapse.
Els problemes a la xarxa de Rodalies ja van començar al matí, quan els usuaris van denunciar que els Regionals en direcció a Tarragona eren trens curts i, alguns, sense aire condicionat. La gentada es va anar acumulant a les andanes de Sants a partir de primera hora de la tarda i va empitjorar encara més quan, cap a les 16.30 hores, una incidència en la senyalització de l’estació de Castelldefels va provocar demores de més de 30 minuts tant a l’R2 Sud de Rodalies com en tots els Regionals de Tarragona i Lleida. Rodalies va admetre que només s’havien previst trens llargs per a l’R16 en direcció a Tortosa, i no per a la resta de destinacions de la línia.
Finalment, van utilitzar els trens de l’R16 unes 3.600 persones –el doble de la mitjana de passatgers habituals– i fins a 1.600 passatgers van pujar a l’R15, un 60% més de l’habitual, segons dades del Govern. Algunes estacions de la demarcació de Tarragona es van veure desbordes i els Mossos van haver de regular-ne l’accés. A Tarragona, després d’un desplegament de diversos furgons dels Mossos,finalment tots els passatgers van poder acabar pujant en algun tren.
Plataformes com Dignitat a les Vies van denunciar que la Generalitat no preveiés cap dispositiu especial per facilitar el transport ferroviari cap a la franja de totalitat. L’únic canvi introduït ahir en la programació habitual de Rodalies i Regionals va ser un tren nocturn que partia de Tortosa amb destinació Barcelona minuts abans de les 22.00 hores. A Sants, alguns trens es van haver d’aturar gairebé dues hores perquè l’amuntegament al seu interior era tal que els passatgers es recolzaven constantment en botons d’alarma o d’obertura de portes.
El dispositiu previst per Trànsit a Tarragona i les Terres de l’Ebre es va desenvolupar sense incidències, tot i que amb moments de complexitat. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va explicar que les principals retencions es van produir en la confluència de grans vies, com l’AP-7 o l’A-2 a Martorell, o l’AP-7 al Vendrell.
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