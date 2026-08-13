URBANISME
Les obres de l’aparcament gratuït de l’Eix Macià encaren la recta final
Sabadell preveu obrir la infraestructura el gener del 2027. Els treballs, amb una inversió d’1,7 milions, milloren l’accessibilitat i la seguretat de l’espai, a més de renaturalitzar l’entorn amb la plantació de 140 arbres.
Edu Gil
Les obres del nou aparcament de l’Eix Macià avancen segons el calendari previst i l’Ajuntament de Sabadell preveu que el recinte pugui obrir a finals de gener del 2027. Els treballs, iniciats a principis d’aquest any, ja han completat la fase de moviments de terres i modelatge del terreny, cosa que permet començar a visualitzar la configuració definitiva d’aquest espai, que el consistori emfatitza que continuarà sent gratuït i s’integrarà en l’estratègia municipal de renovació de l’Eix Macià.
Durant una visita a les obres aquest dimarts, l’alcaldessa accidental i tercera tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, María del Mar Molina, ha assegurat que l’actuació "va en timing" i ha destacat que "l’obra va bastant bé". "La idea és que a finals de gener aquest aparcament estigui obert, sempre que no sorgeixi cap imprevist", ha assenyalat.
Amb una inversió pròxima als 1,7 milions d’euros i una superfície d’actuació d’aproximadament una hectàrea, el projecte transformarà l’actual solar en un aparcament pavimentat amb places per a turismes i motocicletes, espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i tres punts dobles de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Actualment, els operaris estan finalitzant els murs de gabions i les infraestructures soterrades, com les xarxes de sanejament, les canalitzacions de l’enllumenat públic i del sistema de videovigilància. En les pròximes setmanes s’executaran les xarxes d’aigua i reg i s’iniciaran les bases del paviment.
Instal·lació del circ
La responsable municipal també ha volgut tancar els dubtes sobre un possible canvi en el model de l’estacionament i ha reiterat que l’aparcament continuarà sent gratuït. Així mateix, ha explicat que el projecte manté un espai reservat per acollir activitats temporals, com la instal·lació del circ, que podrà continuar celebrant-se en aquest emplaçament una vegada finalitzin les obres. Respecte al nombre de places, Molina ha matisat durant la visita les xifres facilitades inicialment per l’ajuntament i ha assenyalat que el disseny definitiu disposarà d’"unes 248 places" per a vehicles, a més de 12 per a motocicletes i al voltant de 18 per a bicicletes. Tot i que ha reconegut que desconeix quants cotxes podien estacionar anteriorment de forma desordenada, ha assegurat que, segons els serveis tècnics municipals, la capacitat final "està compensada".
Un dels principals canvis serà la renaturalització de l’entorn, amb la plantació de més de 140 arbres, nova vegetació i la renovació del talús i de les escales d’accés des de l’Eix Macià. A més, s’habilitaran itineraris per als vianants amb bancs i papereres i un nou pas que connectarà l’avinguda dels Paraires amb l’avinguda de Lluís Companys. "S’ha volgut intensificar la presència de verda perquè, a més de ser un aparcament, sigui un espai molt més còmode", ha afirmat Molina, que ha recordat que la remodelació respon a "una reivindicació veïnal històrica" per ordenar un espai que fins ara presentava una imatge degradada.
L’actuació forma part del projecte municipal Rellancem l’Eix, que preveu una inversió pública pròxima als 12 milions d’euros per transformar l’Eix Macià mitjançant millores en l’espai públic, la mobilitat, l’activitat comercial i els equipaments. Dins d’aquest pla ja s’han executat actuacions com la renovació del carril bici de l’avinguda de Francesc Macià, la construcció de nous passos elevats i la millora de les jardineres de la zona.
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