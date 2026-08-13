Fenomen astronòmic i social / Barcelona
Montjuïc, un balcó al cel
Veïns i turistes van viure amb expectació l’espectacle astronòmic des del castell barceloní, que va esgotar entrades i va ampliar horaris per a l’ocasió.
EDU Gil
Tot i que els mapes situessin els millors llocs per contemplar l’eclipsi al sud de Catalunya, Barcelona també es va voler reservar un seient per a l’espectacle astronòmic i va trobar al castell de Montjuïc el seu particular balcó al cel l’històric dia d’ahir.
"Quan em van parlar d’aquest eclipsi fa més de 20 anys vaig pensar que no arribaria a veure’l. I mira, soc aquí", afirmava amb un somriure l’Antònia, que als 90 anys va observar el fenomen amb emoció, ja que és aficionada a l’astronomia des de fa dècades.
Punt elevat
La fortalesa de Montjuïc, un dels punts més elevats de la ciutat, va ampliar el seu horari fins a les 21.30 hores per acollir l’observació de l’eclipsi. Les entrades es van esgotar uns quants dies abans de la cita. Per a l’ocasió, el castell va preparar la terrassa com a punt d’observació, amb una explicació guiada del fenomen i ulleres homologades perquè els assistents poguessin seguir-lo amb seguretat.
Poc abans de les 18.00 hores, l’ambient ja deixava entreveure que no era un dia qualsevol. Es percebia expectació. Famílies, grups d’amics i curiosos van pujar fins a la fortalesa amb les ulleres preparades i el mòbil a la butxaca. Les expectatives eren diferents per a cada un. "Sabem que des de Barcelona no es veurà tan bé, però venim a passar una bona estona en família", reconeixia l’Elisenda. En canvi, la Beatriz, la Isabel i la Tere no amagaven la il·lusió. "No hi serem en el pròxim", comentaven entre rialles, conscients que el següent eclipsi total visible des d’Espanya no arribarà fins al 2180. Entre els assistents hi havia el Ramon, acompanyat per un grup d’amics. Explicava entre rialles com van acabar allà: "La IA ens va dir que aquest era el millor lloc de Barcelona per veure l’eclipsi". La frase va despertar les bromes del grup, que disfrutava de l’espera amb una cervesa a la mà.
A mesura que avançava l’eclipsi, el castell va entrar en un silenci poc habitual. Només se sentien alguns comentaris en veu baixa i el so de les càmeres. Quan el fenomen va arribar al seu punt màxim, un aplaudiment espontani va trencar la calma.
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