Contracorrent
Nayara Malnero: «Parlar d’educació sexual amb nens de quatre anys ja és tard»
Susana Asenjo
La pregunta «d’on venen els nens?» sol posar nerviosos molts adults.
La pregunta és difícil per a l’adult, no per al nen. És com si tinguéssim alguna cosa a ocultar, quan és una cosa per la qual tots som aquí. Podem explicar que els nens venen de la panxa de la mare i, si ho volem definir així, d’un acte d’amor entre dos adults. Quan dos adults s’estimen i decideixen tenir un bebè, fan una cosa anomenada fer l’amor. Si tot va bé, al cap de nou mesos el bebè estarà format i podrà sortir.
Què significa parlar d’educació sexual amb nens petits?
La sexualitat no és sexe o relacions sexuals. Educació sexual significa conèixer com soc jo, com és el meu cos, respectar-lo, fer que el respectin, saber quins són els meus límits, què m’agrada, què no m’agrada, saber comunicar-me bé, autoestima, seguretat en mi mateix, saber quins processos tindrà el meu cos en el futur i el cos dels altres, saber respectar l’altre, saber acceptar els seus límits. Quan parlem d’educació sexual ens referim a una educació sobre autoconeixement, sobre respecte i també sobre competència.
Hi ha qui considera que parlar aviat de sexualitat pot avançar determinades situacions. És així?
No, és tot el contrari. Començar als quatre anys ja pot ser tard. Als països amb educació sexual integral des de petits, l’inici de les relacions sexuals és més tardà. A Espanya tenim edats primerenques d’inici, embarassos no desitjats i infeccions de transmissió genital. La informació és poder. No tenir-ne fa que sortim a buscar-la, ens exposem a riscos i utilitzem el que tenim més a mà, com ara la pornografia. L’edat d’inici del seu consum a Espanya és de vuit anys. Per això hem de començar aviat.
Com s’ensenya als nens a posar límits?
Els expliquem que el nostre cos és nostre, i un concepte que entenen molt bé, com és la intimitat. No és una cosa dolenta, sinó reservada. Tot el meu cos està bé, però hi ha zones més íntimes. No és el mateix que algú em toqui una espatlla que el cul. Les zones íntimes estan reservades per a mi o per a persones determinades, per exemple, quan el pare o la mare em banyen, al metge o, en el futur, amb la persona que jo decideixi. Ningú no m’ha de tocar allà on jo no vulgui, sigui íntim o no, i jo tampoc no he de tocar l’altre sense el seu permís.
Com s’aborda la prevenció de l’abús?
Els adults mai no poden utilitzar la seva autoritat com a adults per amenaçar-me o fer-me sentir incòmode. Tampoc un altre nen té dret a incomodar-me. Si dic «això no m’agrada» o «això no ho vull», s’ha de respectar. Ensenyem a dir què els agrada i què no, entendre que el seu cos és seu, respectar els límits, demanar permís i comprendre la intimitat.
Per què és important començar amb l’educació sexual des de petits?
Perquè així no ens trobarem amb conflictes ni hem de fer un sermó a l’adolescència, quan ja arribem tard. Quan ensenyem que el seu cos, sentiments i preferències són tan vàlids com els de l’altre, augmenten l’autoestima i la seguretat.
Com s’expliquen els canvis que es produeixen en el cos?
Amb informació. Des de petits podem parlar de menstruació, pits, ejaculació i pèls. El problema és que mai no ens han donat informació i, quan arriben els canvis, ens espanten. Continuem sent nens desorientats perquè els adults no van tenir el valor, les ganes o les eines per explicar-nos una cosa natural que passarà sí o sí.
Què fem quan no sabem respondre davant d’alguna pregunta?
No passa res. No som una biblioteca amb cames. Podem dir que no ho sabem, buscar informació amb ells i tornar al tema. És millor buscar junts que deixar que ho facin sols a internet.
Vostè té un projecte per a menors de sis anys. De què es pot parlar a aquestes edats?
El projecte es diu Seduca. Explica la reproducció, què és l’amor entre adults, com són les relacions sanes i les diferents orientacions sexuals. També mostra que no hi ha professions, maneres de vestir o rols exclusius de nens i nenes. Es parla del cos, els límits, la prevenció de l’abús i què passa quan ens fem grans.
L’educació sexual està regulada com un contingut obligatori a les escoles. Es compleix?
La majoria dels centres educatius a Espanya, no només violen les lleis pròpies del nostre país, sinó també els mateixos drets humans fonamentals, perquè es neguen a fer educació sexual. De vegades alguns centres s’ho salten dient que organitzen una xerrada d’una hora o dues hores, per desgràcia, generalment amb professionals poc qualificats. És una cosa que ha d’estar feta per professionals des de les aules perquè tingui rigor científic.
Quines claus ofereix a les famílies sobre educació sexual infantil?
La primera clau és no evitar cap pregunta ni cap moment per educar. Callar contribueix al tabú, fa que continuïn tenint dubtes, que busquin on no toca i visquin riscos que es poden evitar amb informació. Educar forma part de la seva responsabilitat, de la felicitat i del futur dels seus fills. Trencar aquest tabú és un gran favor per a ells, per a les famílies, per a la societat futura i per a nosaltres mateixos. Els ensenyaré a fer-ho de manera fàcil, perquè no és cap drama.
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