Fenomen astronòmic i social
Normalitat als CAP i hospitals de Catalunya durant la jornada
Salut reconeix una "infradotació de recursos humans" al coincidir amb el període vacacional
Sis dels 83 casos atesos pel SEM van requerir la mobilització d’ambulàncies
Beatriz Pérez
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre ahir un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l’eclipsi de Sol a Catalunya des de les 7 del matí fins a dos quarts de 10 del vespre, segons les xifres actualitzades per la Generalitat passats dos quarts d’11 de la nit. En aquest període, el SEM va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l’eclipsi. Sis dels casos van requerir la mobilització d’ambulàncies. Tres persones van ser traslladades a centres: dues en estat menys greu i una en estat crític amb traumatisme. La resta d’incidents, un total de 77, van ser atesos de manera telefònica i una gran part d’aquestes trucades van ser per resoldre dubtes. Del total, 20 de les persones han sigut ateses concretament per afeccions oftalmològiques.
Preveient un augment de les trucades al 061, Salut va actualitzar, ja fa algunes setmanes enrere, les instruccions per al personal d’atenció telefònica tant del 061 com del 112. Segons fonts d’EL PERIÓDICO, la situació als centres sanitaris del territori va ser, durant el dia d’ahir, de total normalitat.
Ahir el Govern va activar el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) degut, entre altres coses, a l’augment de la mobilitat. Fonts de la Conselleria de Salut explicaven a aquest diari que no s’esperava que es produís durant la nit un augment de les visites a les urgències d’hospitals per lesions oculars produïdes per l’eclipsi. Aquestes eventuals lesions començaran a manifestar-se, principalment, durant la matinada del dia 13 i al llarg del matí següent. Es veuran, sobretot, en l’atenció primària.
Pla de contingència
Salut tenia previst, des de fa setmanes, un pla de contingències sanitari en aquelles regions de Catalunya a l’àrea de totalitat. La conselleria, reconeixent una "infradotació dels recursos humans" al coincidir aquest esdeveniment astronòmic en ple període vacacional, va demanar setmanes enrere planificació a hospitals i centres d’atenció primària (CAP). Aquesta falta de recursos va coincidir, a més, amb un "increment de la població al territori que pot comportar un augment de la demanda assistencial per patologies comunes" i amb un "augment de la mobilitat associada a l’esdeveniment". A les regions sanitàries de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, Salut sí que va reforçar les urgències i les unitats d’oftalmologia dels centres.
Pròxims dies
A més a més, a Barcelona, hospitals com Sant Joan de Déu van demanar als seus equips d’urgències i oftalmologia que estiguessin "previnguts" davant un eventual augment, durant els pròxims dies, de lesions oculars, les quals "es poden produir a tot el territori, independentment de si es troba dins de la franja de visibilitat de l’eclipsi total", segons un correu electrònic enviat a la plantilla que ha pogut consultar aquest diari.
Els metges recorden que l’afectació retinal causada per exemple per un eclipsi de sol, com el que va tenir lloc ahir, no causa dolor. És a dir, la persona pot patir una lesió i no adonar-se’n perquè no li fa mal. Les afectacions, com taques en la visió, poden trigar dies a aparèixer.
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres