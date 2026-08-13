Fenomen astronòmic i social / Eivissa
Observant des del Far des Moscarter com Sol i Lluna es ponen al mar
GUILLERMO SÁEZ
"¡Només queda una hora per al final del món!". A les 6.30 de la tarda, quan el cel encara continuava immers en la seva rutina de costum, als membres de l’Agrupació Astronòmica d’Eivissa ja els costava contenir l’eufòria que feia tant temps que acumulaven. En el seu mig segle d’història, el Far des Moscarter mai havia generat tanta expectació en una calorosa tarda d’agost. En els escarpats penya-segats van brollar para-sols de colors, telescopis, càmeres fotogràfiques... Tothom volia agafar el millor lloc per contemplar el ball entre el sol i la lluna, abans que el primer es capbussés al mar. Va arribar l’eclipsi total. Va arribar la nit. Va arribar el silenci, després un crit comú de pura sorpresa, i després una altra vegada el silenci. "Increïble". "Ho recordarem sempre".
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