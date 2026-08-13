Fenomen astronòmic i social / València
El parc natural de l’Albufera valenciana vibra amb l’esdeveniment
Paloma Aguilar / Marta Solsona / Marina Falcó / Ada Dasí / Diego Aitor San José
Poder ser testimoni d’un eclipsi de sol total que ja no es tornarà a veure fins d’aquí a més de 150 anys des d’un paratge tan màgic com és l’Albufera de València té molt de privilegi. La bellesa d’aquest entorn naencara es va multiplicar per l’inusual moment de foscor quan la lluna va tapar el sol i va fer vibrar el públic que es va concentrar ahir en l’entorn d’aquest parc natural.
Arribar-hi no era fàcil. Les fèrries restriccions per evitar aglomeracions i salvaguardar el bosc de la Devesa del Saler, en nivell 3 per risc d’incendis forestals, va obligar a tallar la carretera CV-500 des de les 17.30 hores, mitja hora abans del que estava previst, i a prohibir el trànsit privat excepte per als veïns. Així que els aficionats a l’astronomia i els curiosos no residents que van arribar al punt d’observació elegit van arribar al lloc moltes hores abans de l’eclipsi.
Des de primera hora del matí la Guàrdia Civil es va apostar a l’entrada de la CV-500 per controlar-ne el trànsit. ¿Quina va ser l’alternativa dels curiosos per arribar a l’embarcador de la gola de Pujol? Les bicicletes, l’autobús de la línia 25 i les cames. Perquè, atesa la gran dificultat per deixar el cotxe, hi va haver gent que el va aparcar a uns quants quilòmetres de distància. És el cas de l’Adam Sánchez, un jove de Toledo que fa dos anys que viu a Catarroja, gran amant de la fotografia. "He deixat el cotxe al cementiri del Palmar i he vingut caminant", va dir. Això el va obligar a prescindir de la cadira i d’altres objectes que tenia preparats. "Recórrer diversos quilòmetres carregat amb aquest sol em semblava impossible", així que, carregat amb la càmera de fotos, una tovallola i aigua, va arribar cap a les 12.30 hores al pantà.
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