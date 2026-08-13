Fenomen astronòmic i social / Estadi Johan Cruyff
"Per mirar-lo ens vam perdre un gol"
El Barça femení va jugar contra el Montpeller (3-1) en l’estrena de pretemporada mentre es produïa l’eclipsi solar. Els 1.894 espectadors el van disfrutar com van poder des de les grades.
Max pérez
Aparent normalitat la que es va viure ahir a l’Estadi Johan Cruyff durant la primera part del partit entre el Barcelona i el Montpeller, la mateixa tarda de l’eclipsi solar. Futbol en una calorosa tarda d’agost, aficionats animant al crit de "Barça, Barça, Barça" i, per descomptat, les blaugrana dominant la pilota i marcant. Així van ser els primers 45 minuts. Les jugadores del Montpeller tancades enrere, amb les faltes com a únic recurs, i l’equip de Pere Romeu intentant trobar una bretxa per on colar-se. Va costar, però poc abans de l’entretemps Patri Guijarro va aconseguir obrir el marcador en una jugada caòtica.
La quotidianitat es va veure alterada de cop pel fenomen del qual es parlava des de feia mesos... L’eclipsi. A Sant Joan Despí, igual que a Barcelona, no va ser total, sinó que va tenir una visibilitat del 99,87%.
En el descans, les mirades van passar de la gespa al cel. Els espectadors es van aglomerar a la part de l’Estadi Johan Cruyff on encara es podia veure el sol i, amb les ulleres que va proporcionar el club, van disfrutar de l’eclipsi. D’altres van optar per sortir del recinte i veure aquest inusual fenomen des de fora.
"Veient totes les retencions que es comentava que hi hauria a l’AP-7, vam pensar que era millor fer un pla a Barcelona", justificava l’Albert, que, amb les seves filles i la seva parella, van optar per anar al Johan Cruyff. "Som molt del Barça, però no acostumem a anar al camp. Avui, al ser un amistós, era més barat i vam decidir veure l’eclipsi aquí", explicava la Claudia, la mare.
"No ens importava gaire"
Va començar la segona part i l’equip francès va aconseguir el que no havia pogut fer abans, acostar-se a la porteria culer. En la seva única arribada van aconseguir anotar el gol de l’empat amb un gran xut de Rouquet. Poc va durar l’alegria del Montpeller, perquè dos minuts després Claudia Pina va tornar a avançar el conjunt campió d’Europa. "Sempre anem al camp. L’eclipsi no ens importava gaire, peròper mirar-lo ens hem perdut el gol del Barça", comentava la Marta entre rialles, que va venir acompanyada a l’estadi de la Carlota, la seva germana.
Després del segon gol barcelonista, el partit es va tranquil·litzar. Els 1.894 espectadors també es van quedar en silenci al veure com el cel s’enfosquia en pocs segons. El sol ja no tocava a les grades, dins de l’estadi no es podia observar eclipsat al 99%, però els aficionats ho van notar al veure el cel a les fosques, pràcticament nit tancada.
Jove golejadora
Pocs minuts després tot va tornar a la normalitat, també el bon joc de les blaugrana. Poc abans del final del partit, les jugadores de Romeu van ampliar la distància a través de Mayssa Baha. L’adolescent, de 15 anys, es va estrenar com a golejadora amb el primer equip.
I el partit va acabar amb la mateixa calma amb què va començar. Això sí, amb un eclipsi pel mig. El partit va servir per començar a entrar en ritme de competició, el que volia Pere Romeu. Però també per entretenir uns aficionats que es van mostrar entregats amb el seu equip. Un partit que ni les jugadores ni els espectadors podran oblidar. Poques persones poden dir que han vist un partit de futbol i un eclipsi alhora.
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