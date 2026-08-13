Fenomen astronòmic i social
Telefónica, Vodafone i Red Eléctrica no registren incidències
La generació solar fotovoltaica va desaparèixer pràcticament del país
En termes elèctrics, el sol va ser substituït pel gas i l’aigua
Sara Ledo
L’eclipsi solar total d’ahir va provocar la concentració de persones als principals punts d’observació i la reducció temporal de la radiació solar també va comportar un repte per al sistema elèctric i les infraestructures de telecomunicacions. Finalment tots dos es van superar sense incidències destacables al tancament d’aquesta edició.
A Red Eléctrica assenyalen que no va passar res de ressenyable des que la Lluna va començar a cobrir el disc solar a la Corunya a dos quarts de vuit del vespre i fins que una hora més tard la foscor va cobrir completament l’illa de Formentera.
Això sí, la generació solar fotovoltaica va desaparèixer pràcticament a Espanya. I és que a dos quarts de nou del vespre aquesta tecnologia tot just va produir uns 500 megawatts (MW) de potència instantània, l’1,5% de la generació total. Una hora abans, la generació fotovoltaica pujava a uns 16.000 MW, el 35,5% del total, segons dades públiques de l’operador del sistema elèctric. I mentre desapareixia la fotovoltaica, les centrals de cicle combinat i les instal·lacions hidràuliques van augmentar la producció. En termes elèctrics, es pot dir que el sol va ser substituït principalment pel gas i l’aigua.
Feia mesos que l’operador del sistema elèctric es preparava per a aquest esdeveniment amb un seguit de mesures preventives. Les estimacions sobre el seu impacte a la xarxa elèctrica, però, eren mínimes a causa de la franja horària en què es va produir, quan el Sol ja era baix i l’energia solar començava a disminuir de manera natural. El fenomen simplement va avançar i va accentuar una davallada que ja es produiria uns minuts després.
Dispositiu específic
Un altre dels punts crítics eren les xarxes de telecomunicacions. L’augment del trànsit de dades pot ser significatiu durant un eclipsi a causa de l’ús simultani de xarxes socials, aplicacions de missatgeria, fotografies i vídeos. Però ni Telefónica ni Vodafone van registrar incidències durant l’esdeveniment, segons fonts de les dues companyies. Tot i això, la companyia que presideix Marc Murtra reconeixia que encara era aviat per fer balanç.
Telefónica va dissenyar un dispositiu específic que va incloure el desplaçament d’unitats mòbils als esdeveniments amb més concentració de persones. A més, va reconfigurar prèviament els paràmetres tècnics de les estacions base per adaptar-los a la demanda de trànsit a 31 províncies i 2.756 emplaçaments.
Vodafone també va preparar un dispositiu especial per a la jornada d’ahir. L’operadora va optimitzar la seva xarxa i el servei en 200 punts d’observació amb bona visibilitat de l’eclipsi. El dispositiu va comprendre més de 1.700 cel·les de telefonia mòbil, sobre les quals es va dur a terme un monitoratge específic abans i durant el fenomen.
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres