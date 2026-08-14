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Retencions. A la carretera

80.000 vehicles col·lapsen l’AP-7 durant la tornada

Trànsit intens en l'AP-7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès–UAB.

Trànsit intens en l'AP-7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès–UAB. / MANU MITRU / EPC

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Germán González

Barcelona

El Servei Català de Trànsit (SCT) va dissenyar un dispositiu especial de mobilitat per a l’eclipsi solar que va prestar especial atenció al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, la gran tribuna del fenomen. La decisió de la majoria de les persones de planificar l’anada, coincidint amb les vacances, va fer que la sortida fos escalonada i no es registressin grans retencions, a part dels 30 quilòmetres d’embussos en alguns trams de l’AP-7, l’A-7, la C-31 i l’A-2 cap a Lleida. De fet, només es va registrar un increment del 7% en els desplaçaments d’anada respecte al dia de referència de l’any passat. La tornada, no obstant, va ser molt més caòtica i va desbordar el dispositiu previst. Segons Trànsit, l’afluència a les carreteres del sud de Catalunya cap a l’àrea metropolitana de Barcelona va augmentar un 40% entre les deu de la nit i les tres de la matinada. En total, van tornar més de 80.000 vehicles procedents de diferents punts del territori, principalment de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. I va ser en molt poques hores.

La intensitat del trànsit es va concentrar a l’AP-7 i va generar circulació lenta amb velocitats de menys de 30 quilòmetres per hora i aturades intermitents, especialment als enllaços amb les principals vies de connexió del corredor mediterrani, com la T-11, l’N-340/A-7, l’AP-2 i l’A-2, entre Tarragona i Martorell.

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