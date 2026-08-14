La cita de l’any que ve dispara les reserves a Cadis
A Tarifa ja no queden habitacions lliures als hotels i és complicat trobar allotjament a tota la província per sota dels 450 euros.
Roberto Bécares
L’estremiment que va recórrer ahir el cos de milions de persones al presenciar l’extraordinari eclipsi solar total ha deixat molta gent tocada, amb ganes de més. Tant és així que l’expectació pel següent fenomen ja s’està notant en les reserves per a l’any que ve dels hotels i apartaments de Cadis, una de les províncies on es viurà de manera total el segon del màgic trio d’eclipsis que el cel ens ha regalat. La franja de totalitat de l’esdeveniment, que tindrà lloc el 2 d’agost, travessarà l’estret de Gibraltar i cobrirà l’extrem sud de la Península i el nord de l’Àfrica, i serà visible a 115 localitats d’Almeria, Cadis, Granada i Màlaga, així com Ceuta i Melilla. L’eclipsi tindrà lloc durant el matí, entre les 10.40 i les 10.50 hores. La màxima durada de la totalitat serà a Ceuta, amb 4 minuts i 48 segons.
Des de la Junta d’Andalusia incideixen que l’horari facilitarà l’observació, al trobar-se el Sol "més alt sobre l’horitzó que en els eclipsis del 2026 i el 2028", per la qual cosa es preveu que serà un dels més llargs de la tríada, superant els quatre minuts en localitats com és el cas de Tarifa. És precisament en aquest municipi on s’experimenta una autèntica bogeria en les reserves d’allotjaments. Si ja s’havia convertit en una de les destinacions més de moda en els últims anys, el fenomen astronòmic ha esperonat encara més la demanda.
"No tenim disponibilitat"
"S’han venut totes les habitacions per al dia 1, el dia d’abans. S’havia de pagar per endavant sense reembossament possible, eren 245 euros", assenyalen a l’Hostal Tarifa. "Nosaltres ja no tenim disponibilitat per als nostres 16 apartaments i la llista d’espera és bastant gran", apunten a la Residencia Apartamentos Tarifa.
L’alta demanda està fent que els preus oscil·lin ostensiblement en qüestió d’hores. En portals com la central de reserva de Booking ja no queda disponibilitat als hotels de Tarifa i els tres apartaments que queden lliures entre l’1 i el 3 d’agost oscil·len entre els 2.500 i 10.000 euros la nit. La bogeria de preus es repeteix a tota la província. A l’Hotel Spa Cádiz Playa, de quatre estrelles i situat a Cadis capital, ja no queda cap habitació lliure per als dies 1 i 2 d’agost. S’han venut per 824 euros la nit, quatre vegades més que el seu preu mitjà en un mes d’agost. Al Costa Ballena Golf y Spa, dues nits ronden els 960 euros i poder llogar un apartament a 400 metres de la platja a Cadis capital sobrepassa en alguns casos els 7.000 euros. Al Puerto de Santa María la situació es repeteix: la nit es dispara a 400 euros.
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