Decathlon impulsa la seva expansió a la província de Barcelona amb l'obertura de tres noves botigues
Els nous establiments, situats en el districte de L’Eixample, en el barri de Sants i en el centre comercial Splau, obren sota el format City i sumen en total més de 1.800 m² de superfície comercial
Amb aquestes obertures Decathlon aconsegueix les 20 botigues a la província de Barcelona i consolida la seva posició com a referent dins de l'ecosistema esportiu de Catalunya amb 30 botigues
La companyia reforça el seu compromís amb l'ocupació local amb la incorporació de més de 40 nous col·laboradors apassionats de l'esport
Decathlon, la marca multiesport mundial, impulsa la seva estratègia d'expansió a la província de Barcelona amb l'obertura de tres noves botigues: Decathlon City Consell de Cent i Decathlon City Splau, ambdues a l'agost, i Decathlon City Sants, al setembre. D'aquesta manera, la companyia consolida el seu compromís amb la comunitat local i fa un pas més en la seva ambició de fer de l'esport una experiència cada vegada més accessible i pròxima.
Amb aquestes tres obertures Decathlon incorpora més de 1.800 m² de superfície comercial esportiva repartits entre els municipis de Barcelona i Cornellà de Llobregat. D'aquesta manera, la companyia marca una fita a la regió aconseguint els 20 establiments a la província de Barcelona, a més de reforçar la seva posició com a referent dins de l'ecosistema esportiu de Catalunya amb 30 botigues.
Decathlon reafirma la seva aposta per la creació d'ocupació local amb la incorporació de més de 40 col·laboradors apassionats de l'esport que oferiran un assessorament pròxim i personalitzat als esportistes locals i visitants. En aquest sentit, la companyia promou la formació contínua com a pilar clau del seu model de gestió de persones, fomentant el desenvolupament d'habilitats i l'adquisició de competències que els permetin progressar dins de l'empresa.
A més, les tres noves botigues incorporen la nova imatge de la companyia, que inclou una millora integral de l'experiència del client i un salt qualitatiu en la digitalització física, com la implementació d'etiquetes electròniques en els lineals de l'establiment.
En paraules de José Manuel García, director de zona Barcelona de Decathlon: “Portem dècades acompanyant als esportistes catalans i aquestes tres obertures reforcen el nostre compromís amb Barcelona. Amb aquest format City oferim una experiència més pròxima, àgil i personalitzada, així com una oferta adaptada a les necessitats de cada client amb una excel·lent proposta de valor i preu en els productes. Estem orgullosos de convertir-nos en un aliat de benestar per a Catalunya i de continuar generant ocupació local allí on obrim un nou establiment”.
D'altra banda, aquests nous espais potencien l'experiència omnicanal permetent a l'usuari realitzar la seva compra d'entre tota l'oferta en línia de la companyia i triar la recollida mitjançant el servei ‘Recollida en botiga’, disponible des d'1 hora. A més compta amb un punt de serveis circulars de Segona Vida, taller i lloguer, que té l'objectiu d'allargar la vida útil del material esportiu en desús i reforçar així l'aposta de la companyia per l'accessibilitat i la circularitat.
Tres enclavaments estratègics per a acostar l'esport a més persones
Encara que cada establiment té una identitat pròpia, adaptada al seu entorn i a les necessitats dels esportistes de la zona, aquestes tres noves botigues comparteixen els propòsits de fer l'esport accessible a tots els nivells de pràctica i elevar la satisfacció dels clients en cada compra.
Decathlon City Consell de Cent se situa en ple cor de la milla d'or de L'Eixample, facilitant l'accés a l'esport tant als veïns i veïnes del districte com als qui recorren diàriament aquesta històrica zona de la Ciutat Comtal. D’altra banda, Decathlon City Splau, situada en el centre comercial Splau de Cornellà de Llobregat, és un punt de trobada perfecta per als qui busquen gaudir de l'esport i l'oci a l'aire lliure en un enclavament estratègic pròxim a escenaris esportius de referència i a espais naturals com el Parc de Can Mercader. Així mateix, Decathlon City Sants està situat en el carrer de Sants, un dels eixos comercials destacats de Barcelona i un dels barris amb major arrelament de la ciutat.
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