Els orangutans se’n van anar a dormir
Primats, lleons i alguns ocells sí que van percebre el canvi de llum, mentre que altres espècies van continuar amb el seu comportament habitual.
Gisela Macedo
Mentre milers de persones miraven al cel durant l’eclipsi de dimecres passat, als zoològics els ulls estaven posats en una altra cosa: els animals. ¿Van notar que s’havia fet de nit abans de temps? La conclusió d’AIZA –l’Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris, que agrupa instal·lacions d’Espanya i Portugal– és que no tots van respondre de la mateixa manera. Mentre unes criatures mostraven reaccions de sorpresa o d’estat d’alerta, d’altres semblava que no s’adonaven de res. "Aproximadament la meitat van mostrar canvis i l’altra meitat no", resumeixen fonts d’AIZA.
Durant el fenomen, 13 zoològics i centres de conservació van gravar diferents espècies per comprovar com responien al canvi de llum. "La resposta va variar segons l’espècie i condicions de llum de cada lloc, ja que era un eclipsi molt pròxim al capvespre", assenyalen des de l’associació.Durant el fenomen, 13 zoològics i centres de conservació van gravar diferents espècies per comprovar com responien al canvi de llum. "La resposta va variar segons l’espècie i condicions de llum de cada lloc, ja que era un eclipsi molt pròxim cap al tard", assenyalen des de l’associació.
Més inquietud
Entre els animals que sí que van reaccionar hi ha els primats. Per exemple, a Río Safari Elx, els ximpanzés van començar a preparar els llits, es van ajeure i fins i tot va semblar que es disposaven a dormir. Al Zoo de Santillana del Mar, els orangutans es van mostrar perplexos: "Durant el descens de lluminositat van dirigir diverses vegades la mirada al cel. Després, amb la recuperació de la llum, un d’ells va fer escarafalls amb inquietud i una mare va abraçar la seva filla com a gest de protecció", detallen els professionals que els van observarEntre els animals que sí que van reaccionar hi ha els primats. Per exemple, A Río Safari Elx, els ximpanzés van començar a preparar els llits, es van ajeure i fins i tot van semblar disposar-se a dormir. A més, al Zoo de Santillana de Mar, els orangutans es van mostrar especialment perplexos: "Durant el descens de lluminositat van dirigir diverses vegades la mirada al cel. Després, amb la recuperació de la llum, un d’ells va fer escarafalls amb inquietud i una mare va obrir la seva filla com a gest de protecció", detallen els professionals que els han observat.. També va cridar l’atenció el comportament dels lleons i alguns ocells. "Al Parc de la Natura de Cabárceno, els lleons va començar a moure’s i van mostrar més inquietud a mesura que disminuïa la llum, especialment els mascles, mentre que els elefants amb prou feines van modificar el seu comportament tret que en el moment de foscor tots es van quedar junts i quiets, i es van tornar activar al reprendre’s la llum", diuen.També va cridar l’atenció el comportament dels lleons i algunes aus. "Al Parc de la Naturalesa de Cabárceno, el ramat de lleons va començar a moure’s i va mostrar més inquietud a mesura que disminuïa la llum, especialment els mascles, mentre que els elefants amb prou feines van modificar el seu comportament tret que en el moment de foscor tots es van quedar junts i quiets, tornant a activar-se al reprendre’s la llum", expliquen.
Al centre portuguès participant també es van observar canvis en les papallones, que es van quedar completament quietes.
Altres animals van semblar prendre’s l’eclipsi amb més tranquil·litat. "Els llops i els linxs no van reaccionar, ni tampoc els lleons marins", assenyalen aquestes mateixes fonts.Altres animals, en canvi, van semblar prendre’s l’eclipsi amb bastanta més tranquil·litat. "Els llops i linxs no van reaccionar, ni tampoc els lleons marins", apunten les mateixes fonts.
Totes les reaccions han quedat registrades en un vídeo.
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