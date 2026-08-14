Fer testament abans del que penses pot evitar molts problemes: el moment clau segons els experts
Els experts recomanen no esperar a la jubilació o a una malaltia i revisar-lo sempre que hi hagi canvis importants en la família o en el patrimoni
Moltes persones deixen el testament per a més endavant perquè l’associen a una etapa molt avançada de la vida. Però els especialistes en herències insisteixen que aquesta idea és equivocada: no cal esperar a ser gran, jubilar-se o tenir problemes de salut per començar a ordenar què es vol que passi amb els béns en el futur.
De fet, el millor moment per plantejar-s’ho acostuma a arribar quan la vida personal o econòmica es complica una mica més: tenir fills, comprar un habitatge, iniciar una nova relació, separar-se o acumular un patrimoni important són alguns dels moments que poden fer convenient deixar la voluntat per escrit.
Un document que pot estalviar conflictes
El testament no serveix només per decidir qui rebrà una casa, uns estalvis o unes inversions. També pot ajudar a evitar interpretacions, disputes entre familiars i tràmits més feixucs quan arribi el moment de repartir l’herència.
Quan no hi ha testament, és la legislació successòria la que determina qui hereta i en quina proporció, cosa que pot no coincidir amb allò que hauria volgut la persona difunta.
Per això, deixar instruccions clares pot donar més seguretat als hereus i reduir possibles discussions.
Es pot canviar tantes vegades com calgui
Un altre motiu per no ajornar-lo és que fer testament no significa quedar lligat per sempre a aquella decisió. Es pot modificar sempre que canviïn les circumstàncies.
Això és especialment útil perquè la situació familiar pot evolucionar molt amb els anys. Un testament fet abans de tenir fills, per exemple, pot deixar de tenir sentit després. El mateix pot passar després d’un divorci, un nou matrimoni o una nova parella.
En aquests casos, és recomanable revisar el document i adaptar-lo a la nova realitat.
Quan neixen fills
L’arribada d’un fill és un dels moments en què molts experts recomanen començar a pensar seriosament en la planificació successòria.
A més de decidir com es vol repartir el patrimoni, els progenitors poden deixar constància de les seves preferències sobre qui voldrien que assumís la tutela dels menors si arribessin a faltar.
Aquesta previsió no substitueix la decisió judicial, però pot ser un element important a tenir en compte.
Comprar una casa també canvia les coses
L’adquisició d’un habitatge és un altre punt d’inflexió. Quan una persona incorpora al seu patrimoni un bé de valor elevat, pot ser un bon moment per decidir què hauria de passar-hi en el futur.
El mateix passa quan es rep una herència, es crea una empresa, s’inverteixen estalvis importants o s’adquireixen altres propietats.
En tots aquests casos, tenir un testament actualitzat pot simplificar molt el repartiment posterior.
Parelles i drets successoris
També és important revisar la situació quan hi ha canvis de parella. Els drets successoris no són iguals en tots els casos i poden variar segons la legislació aplicable.
Per això, conviure amb una parella, casar-se, separar-se o divorciar-se són situacions que poden fer recomanable revisar què diu el testament i si continua reflectint la voluntat real de la persona.
El millor moment és abans que sigui urgent
Els experts coincideixen en una idea: el testament és més útil quan es fa amb temps i sense pressió. Esperar que aparegui una malaltia o una situació delicada pot complicar les decisions.
Planificar amb antelació permet pensar amb calma, revisar el patrimoni i deixar instruccions clares. I si més endavant la situació canvia, sempre es pot tornar a modificar.
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