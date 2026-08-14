El foc de Niebla frena el seu avanç a Huelva, però s’estén per la província de Sevilla
L’objectiu del dispositiu d’extinció se centra a frenar els avanços per l’est al paratge natural de la Pata del Caballo i a Aznalcóllar, on s’han desallotjat més finques.
Javier Alonso
Una setmana després del seu inici i després de superar les 31.000 hectàrees afectades, l’incendi de Huelva comença a contenir-se a la zona nord de la província fins al punt que ha permès la tornada a les seves llars de fins a 60 persones desallotjades en les primeres hores del foc. Tanmateix, les flames continuen avançant per la zona est al paratge de la Pata del Caballo i especialment a la província de Sevilla dins dels termes municipals d’El Castillo de las Guardas i d’Aznalcóllar. Per això, ahir es van fer nous desallotjaments en finques dels dos municipis que estan en zona de risc. De moment, com van remarcar la Junta d’Andalusia i la Delegació del Govern d’Andalusia, els nuclis urbans estan fora de perill i no es preveuen més desallotjaments.
"Les tasques nocturnes han permès deixar sense flama activa el front nord-oest i bona part del nord. L’objectiu ara és consolidar el nord i retallar l’est", va assenyalar el conseller de Presidència i Emergències, Antonio Sanz, després d’avaluar els resultats dels treballs nocturns i de les primeres hores del matí, així com també els canvis de vent. Aquests van provocar que el territori més amenaçat canviés de província: "En aquests moments el foc cap a on més avança és cap a la província de Sevilla", va completar el delegat del Govern en funcions, Francisco Toscano.
"El creixement que s’ha produït és a la zona est i el que es treballa és a la carretera que uneix Aznalcóllar amb El Álamo. És el sector que està més actiu i on hem de centrar tots els esforços", va resumir el conseller de Presidència, que va remarcar que l’evolució de les flames depenia dels canvis de vent d’ahir.
En aquesta zona de la província de Sevilla ja s’havien fet desallotjaments al municipi d’El Madroño, a El Castillo de las Guardas i en diverses zones disseminades d’Aznalcóllar.
Retorn a casa
"Crec que és la primera vegada que podem traslladar bones notícies", va destacar el conseller en anunciar el retorn de les primeres persones de les gairebé 800 que van haver de ser desallotjades a les províncies de Huelva i Sevilla per l’amenaça de les flames.
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