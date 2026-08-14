Mobilitat ferroviària
El Govern assumeix el «col·lapse» de Rodalies per anar a veure l’eclipsi i creu que la seva comunicació va ser «inadequada»
El secretari de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, reconeix que el sistema «no va funcionar com havia de funcionar», però defensa haver habilitat prou places per a la tornada a Barcelona
Renfe justifica el col·lapse de Tarragona després de l’eclipsi per la falta de trens
Col·lapse als Rodalies i Regionals de Sants en ple compte enrere per a l’eclipsi: «Ens haurem de quedar a Montjuïc»
Pau Lizana Manuel
El secretari de Mobilitat i Transports de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, ha admès aquest divendres que el sistema de Rodalies durant l’eclipsi «no va funcionar com havia de funcionar». Nadal ha explicat que la previsió de Renfe i del Govern preveia una baixada més esglaonada de persones de l’àrea de Barcelona cap al sud de Catalunya, on es produïa la franja de totalitat de l’eclipsi, i que això va provocar situacions d’estrès i d’amuntegament en alguns trens durant el matí. Nadal també ha assumit que la Generalitat esperava que la majoria de les persones arribessin fins a les Terres de l’Ebre i no es quedessin a Tarragona, com va acabar passant, i ha reconegut que la comunicació als usuaris «no va ser l’adequada». El secretari, això sí, ha defensat que l’ampliació de places a la nit «era suficient» i que ningú es va quedar sense poder agafar un tren de tornada.
En una entrevista a ‘El matí de Catalunya Ràdio’, Nadal també ha explicat que la decisió que els Mossos d’Esquadra es personessin en algunes estacions de la demarcació de Tarragona es va prendre a les sis de la tarda, davant la quantitat de passatgers dels trens que anaven cap a la franja de totalitat de l’eclipsi. «Es va acordar que els Mossos anessin a les estacions i, en col·laboració amb el personal de Renfe, actuessin si hi havia massa gent», ha assegurat.
Entre les decisions que es van prendre la mateixa tarda davant la situació a la xarxa de Rodalies, Nadal també ha destacat que es va donar la indicació a Renfe que contractés busos en cas que alguns passatgers no poguessin accedir als trens. Finalment, l’operadora ferroviària va optar per traslladar un tren de l’R11 (Barcelona-Portbou) per fer d’‘escombra’ des de Tortosa fins a Barcelona. Segons Renfe, només van agafar aquesta última circulació un centenar de passatgers. Davant les crítiques d’algunes plataformes, que critiquen a Renfe no haver traslladat més trens d’altres línies als Regionals del sud durant la jornada, Nadal ha afirmat que es van posar «més de 20 trens» en doble composició i que es van traslladar a Tarragona tres trens més de l’R11
Sobretot, l’anada
«Vam fer l’oferta de trens que havíem de fer, però el funcionament no va ser el correcte», ha defensat el secretari, que ha posat l’accent en els problemes que va suposar viatjar al matí a Tarragona. «Hi havia trens que tenien problemes amb la ventilació», ha admès Nadal, que també ha explicat que no s’esperaven tanta aglomeració a primera hora de la tarda. «Es preveia que la gent viatgés escalonadament, però molts es van concentrar entre les 16.30 i les 18.30 a Sants, i es va produir el col·lapse», ha reconegut.
Per Nadal, un dels principals problemes que van causar les incidències a Rodalies va ser «una comunicació inadequada» als usuaris perquè fossin conscients que es generarien aglomeracions, sobretot en els trajectes de tornada a Barcelona.
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