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A Sant Pere Màrtir

Declarat un incendi forestal a Collserola

AVÍS PREVI |

Barcelona activa l’alerta per risc molt alt d’incendis i reforça els bombers a Collserola

Incendi a Collserola aquest divendres.

Incendi a Collserola aquest divendres.

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Gisela Macedo

Barcelona

Un incendi forestal s’ha declarat aquest divendres a primera hora de la tarda a Collserola, a la zona de la muntanya de Sant Pere Màrtir. Els Bombers de la Generalitat han informat que estan ajudant els Bombers de Barcelona i sumen una vintena de dotacions terrestres treballant al lloc. L’avís s’ha rebut a les 15.35 hores.

Els equips d’emergències també han mobilitzat dos mitjans aeris: un helicòpter bombarder i un altre de suport. Segons fonts municipals, l’origen del foc és a la zona de la carretera de les Aigües.

Bombers en alerta

L’incendi s’ha declarat poques hores després que l’Ajuntament de Barcelona hagi activat, aquest divendres al matí, el Pla d’Actuació Municipal per Risc d’Incendis Forestals en fase d’alerta, després que la Generalitat situés la comarca del Barcelonès en el nivell 3 del Pla Alfa, que implica un risc molt alt d’incendi forestal.

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Per això, l’Ajuntament de Barcelona ja havia informat que els set parcs de Bombers de la capital catalana estaven preparats davant l’alta possibilitat que es produïssin incendis en zones forestals, i havia assenyalat que s’havien reservat recursos especialment per a Collserola.

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