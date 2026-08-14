la xacra de l’estiu
L’incendi d’Osca assetja el cenobi de San Juan de la Peña
L’UME aconsegueix rescatar tots els objectes històrics, entre ells les tombes reials, mentre les flames salten el monestir, protegit per la pedra.
Sergio H. Valgañón / Laura carnicero
El que ningú volia que passés finalment va acabar passant. Les flames de l’incendi declarat a Las Peñas de Riglos (Osca) van arribar ahir al monestir vell de San Juan de la Peña, fet que va obligar el dispositiu a haver d’actuar in extremis per salvar els béns més preuats del bressol d’Aragó. Un comboi de l’UME es va formar a primera hora de la tarda per rescatar les restes dels tres reis aragonesos (Ramir I, Sanç Ramir i Pere I), així com fragments de pintura mural i altres relíquies. Tot això es conservarà al Museu d’Osca fins que pugui tornar. El monestir va resistir l’assetjament del foc, protegit per aquesta roca que marca la seva identitat.
Durant la jornada, desenes d’ulls van mirar al cel a la recerca de la ràfega de vent precisa i la pluja anhelada que donessin un nou impuls a l’incendi, que ja ha acabat amb 8.000 hectàrees de muntanya d’Osca i s’entossudeix a no donar treva als bombers i voluntaris. Ahir, el dia es va tancar amb més pobles confinats o evacuats, fins a arribar a un total de 12. El dispositiu desplegat, d’enorme magnitud, treballa per contenir els focus d’un foc que no dona pistes de com acabarà. Les pluges que s’esperen per al cap de setmana són l’esperança a la qual aferrar-se.
Un detingut
"Una part del dia ha anat molt pitjor de l’esperat", va resumir el conseller d’Interior aragonès, Roberto Bermúdez de Castro, després de la reunió del Cecopi a última hora de la tarda d’ahir. Va assenyalar el sector 5, pròxim a Alastuey, com el més preocupant, abans d’avançar que avui s’espera una jornada "igual de dura", amb temperatures fins als 38 graus a Bailo, cosa que va qualificar d’"una barbaritat", acompanyades de fortes ratxes de vent sec de component sud.
Per la seva banda, ahir es va saber que dimecres el Seprona va detenir un home de 28 anys com a autor de l’incendi que es va iniciar a la zona de provisió de materials de construcció de les obres fetes a la carretera A-132 i ubicada a la mateixa vora de la carretera. n
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