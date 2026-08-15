Avís meteorològic
Catalunya activa l’alerta per pluges i tempestes aquest dissabte: aquestes són les zones més afectades
El perill arriba al nivell 4 sobre 6 i es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb risc de calamarsa, vent i inundacions
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Cristina Sebastián
Catalunya afronta aquest dissabte una jornada en què es preveuen tempestes i pluges intenses, especialment durant la tarda i fins a la nit. L’última actualització del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC),publicada aquest dissabte al matí, situa en 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja i assenyala que es pot superar el llindar de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
La previsió ja havia portat Protecció Civil de la Generalitat a activar divendres la fase d’alerta del pla especial d’emergències per inundacions INUNCAT davant la possibilitat de pluges molt intenses. L’episodi afecta bona part del territori i, segons el mapa de l’SMC, la situació serà més complicada durant la tarda i fins al vespre.
Les zones amb més risc
Les coamrques que concentren el nivell alt de perill se situen principalment a la província de Tarragona, la Catalunya central, Ponent i el Prepirineu, on el risc arriba al nivell alt (4/6), mentre que al nord, litoral i prelitoral hi ha un avís de nivell moderat.
Per la seva banda, el Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Baix Empordà no tenen cap avís de perill.
Tempestes, calamarsa i vent
La pluja no serà l’únic element a vigilar. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, i en aquest cas el perill rau en la intensitat amb què pugui descarregar en períodes molt curts de temps. Per això, és important tenir en compte el risc d’acumulació ràpides d’aigua i crescudes sobtades sobtades de rieres i torrents.
A més, Protecció Civil adverteix de la possibilitat de calamarsa o pedra petita i fortes ratxes de vent.
Precaució en rieres i zones inundables
Davant aquesta previsió, Protecció Civil de la Generalitat demana «molta prudència» en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, especialment a les zones on puguin produir-se acumulacions ràpides d’aigua.
La recomanació és evitar aparcar en rieres o zones inundables i no travessar mai rius, rieres o zones negades, ni a peu ni en vehicle. També s’aconsella evitar qualsevol desplaçament quan les precipitacions siguin molt intenses i mantenir-se allunyat de cursos, barrancs i passos subterranis susceptibles d’inundar.
Protecció Civil demana, a més, als municipis que revisin els seus punts inundables habituals i adoptin les mesures preventives necessàries.
Davant qualsevol emergència, la recomanació és trucar al 112.
¿Què passarà diumenge?
Per al diumenge 16 d’agost es preveu que es redueixi notablement el nivell de perill a Catalunya respecte a dissabte. L’avís per intensitat de pluja passarà a un grau màxim d’1 sobre 6, amb una distribució territorial molt més localitzada.
Aquell dia, les comarques amb més risc estaran principalment al nord-est de Catalunya, amb avís per al Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès i la Selva, on hi haurà la possibilitat de superar els 20 mm en 30 minuts.
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