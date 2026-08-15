Meteorologia
BCN registra aquest estiu el rècord de 45 nits tòrrides
Per primera vegada, les matinades entre 25 i 30 graus a la ciutat superen les tropicals, entre 20 i 24 graus, que aquest any han arribat a la xifra de 29.
Cristina Sebastián
Barcelona viu un estiu de calor excepcional, sobretot per les seves temperatures nocturnes extremes. Per primera vegada, les nits tòrrides, aquelles en què els valors mínims arriben o superen els 25 °C, superen les nits tropicals, en què el termòmetre se situa entre els 20 i els 24,9 °C. Des de començament d’any, ja s’han registrat 45 nits tòrrides, davant de només 29 de tropicals. L’estació meteorològica de Barcelona-El Raval va registrar una mínima de 28,7 °C durant la nit de dijous, en un nou episodi de calor que confirma una tendència cada vegada més marcada: les nits de la ciutat són més càlides i el descens de les temperatures durant la matinada resulta cada vegada més difícil..
L’evolució dels registres mostra fins a quin punt ha canviat el comportament de les temperatures nocturnes. El 2025, durant el mateix període, a l’estació meteorològica del Raval s’havien comptabilitzat 46 nits tropicals davant 24 tòrrides, mentre que el 2024 van ser 40 tropicals i 19 tòrrides. La diferència era encara més notable fa una dècada. El 2016, es van registrar 57 nits tropicals i tan sols quatre tòrrides. Des d’aleshores, les matinades amb temperatures mínimes especialment elevades han anat guanyant terreny fins a arribar aquest estiu a un punt d’inflexió. L’evolució d’aquest any també destaca per la rapidesa amb què s’han acumulat els episodis de calor nocturna. La primera nit tòrrida es va produir ja al maig, una cosa excepcional per a aquesta època de l’any.
Amb 45 nits tòrrides acumulades, el 2026 es converteix en l’any amb més registres d’aquest tipus a Barcelona, que supera les 28 nits tòrrides del 2022, que fins ara marcaven el màxim històric de l’última dècada. El contrast amb l’estiu passat també és notable. Fins al 13 d’agost del 2025, s’havien comptabilitzat únicament 24 nits en què la temperatura mínima no havia baixat dels 25 graus. El 2024 i el 2023, durant el mateix període, en van ser 19. Si retrocedim fins al 2016, les nits tòrrides fins aquesta data en van ser només quatre.
Risc per a la salut
Tot i que es deixen associar les morts per calor a les hores de màxima exposició al sol, les nits extremadament caloroses també suposen un risc per a la salut. De fet, dos estudis elaborats per un equip interdisciplinari de la UPC presentats aquest estiu van concloure que les altes temperatures nocturnes s’han convertit en una de les principals causes de mortalitat relacionada amb la calor a Barcelona. La conclusió és que la calor nocturna a la capital catalana és més letal que la diürna.
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