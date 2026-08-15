patrimoni
BCN repararà l’antiga estació de Sant Andreu Comtal per frenar-ne el deteriorament
L’immoble, que té goteres i despreniments i no té electricitat per un robatori de cable, acull precàriament una desena de gegants i capgrossos del barri.
Meritxell M. Pauné
Barcelona ha tret a licitació aquest agost una reparació bàsica de l’interior de l’estació ferroviària en desús Sant Andreu Comtal, per resoldre dèficits apressants com goteres, petits despreniments i absència de subministrament elèctric per un robatori de coure. L’import estimat de l’encàrrec són una mica més de 462.000 euros i les empreses interessades tenen un mes per presentar les seves ofertes.
Des d’aquest octubre, la planta baixa del baixador allotja precari set gegants, dos capgrossos i el Colomí de l’entitat Germandat Andreuenca. No poden visitar-se: només es veuen des dels finestrals, com a aparador provisional. Tres entitats històriques de Sant Andreu reivindiquen que es destini a centre d’interpretació del patrimoni festiu del barri. Ara com ara està en tan mal estat que les figures que acull han d’estar tapades amb fundes per protegir-les de l’aigua, pols i trossos de sostre que els cauen a sobre.
L’ajuntament aspirava a una cessió d’aquest petit edifici, propietat d’Adif, però finalment les dues institucions van acordar un contracte de lloguer. Té tres pisos en total, tot i que està construït al nivell de les vies de tren i només el superior queda a peu de carrer. Adif la va jubilar el desembre del 2022 per l’entrada en funcionament la nova parada ‘Sant Andreu’. S’havia inaugurat el 1854 –només sis anys després de la primera línia ferroviària, que anava de Mataró a Barcelona– i fins a la seva clausura va ser l’estació més antiga de tot l’Estat.
Baixants d’amiant
Des que es va tancar fa quatre anys, el deteriorament ha sigut notable. Les obres permetran arreglar la sala principal, impermeabilitzar la coberta i reparar esquerdes i detalls de la façana. També es retiraran "de manera controlada" els baixants d’amiant i es fixarà un revestiment de marbre que amenaça de desprendre’s. L’empresa adjudicatària haurà de tramitar amb la companyia de la llum una nova escomesa elèctrica, ja que la solució temporal de connectar-lo a l’enllumenat públic no funciona des del gener.
Tota la intervenció duraria uns nou mesos, tot i que el consistori assumeix que podria requerir alguna pròrroga si la distribuïdora elèctrica es demora. El projecte executiu de l’obra està fet des de fa un any i el consistori l’ha actualitzat aquest hivern. "L’objectiu de les obres és resoldre les filtracions i lesions existents, garantir unes condicions mínimes de seguretat i parar el deteriorament de l’immoble", diu el concurs públic. Una vegada finalitzin els treballs, el municipi preveu que la sala destinada als gegants pugui tenir "un ús provisional i parcial com a espai d’emmagatzematge" i compti amb "un bany adaptat". En canvi, avisa que la resta de sales quedaran "tapiades i sense serveis per evitar intrusions i ocupacions".
La Germandat Andreuenca, la Satànica de Sant Andreu i el teixit associatiu de la festa major del barri han fet front comú per sol·licitar al consistori que l’estació es converteixi en ‘La Casa de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar’. Reivindiquen un equipament públic on les colles de cultura popular del barri puguin guardar, exposar i divulgar els seus elements més emblemàtics. Un equivalent a Can Fontanet, el centre d’interpretació dels Tres Tombs que acull la Coats Fabra.
Sergio Diéguez, president de la Germandat Andreuenca, celebra que a la fi es dignifiqui l’espai, però distingeix que "aquestes obres no són per fer l’equipament definitiu, sinó perquè l’edifici no caigui". "Ara mateix no reuneix els requisits mínims per tenir gegants dins, quan vam entrar ens vam adonar que estava en pitjors condicions del que imaginàvem", lamenta.
Per cedir pas als operaris, les figures tornaran a l’Espai Josep Bota de la Coats. Allà hi ha guardats també altres gegants, com els que Barcelona va regalar a Kíiv per la Mercè 2023, o els Gegants de la Pau, amb els rostres de Donald Trump i de Xi Jinping.
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