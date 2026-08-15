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A Barcelona

Molta gent i carrers plens de color el primer dia de les Festes de Gràcia malgrat la calor

Els carrers decorats han tornat a convertir-se en un dels grans atractius de les festes, que reuneixen veïns, turistes i molts visitants estrangers

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Ambient al carrer la Perla,que presenta ‘La perla negra’ a les festes de Gràcia.

Ambient al carrer la Perla,que presenta ‘La perla negra’ a les festes de Gràcia. / Jordi Otix

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Daniela Cabeza

Barcelona

LesFestes de Gràciahan tornat a omplir els carrers de Barcelona de color i ambient. Malgrat les altes temperatures, centenars de persones s’han acostat durant la jornada per disfrutar dels carrers decorats, uns dels grans protagonistes d’aquestes festes.

La calor no ha frenat els visitants, que han recorregut els diferents carrers per contemplar els originals decorats i fer-se fotografies. Entre la multitud també destacava la presència de nombrosos turistes estrangers, atrets per una de les celebracions més populars de l’estiu barceloní.

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Els carrers presentaven decoracions molt treballades, amb veïns i associacions que han dedicat setmanes o fins i tot mesos a preparar cada detall. El resultat ha sigut un ambient festiu, amb molta afluència i els carrers pràcticament plens durant bona part de la jornada.

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