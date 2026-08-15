Mobilitat
El Govern assumeix el "col·lapse" de Rodalies el dia de l’eclipsi
Pau Lizana Manuel
El secretari de Mobilitat i Transports de la Generalitat, Manel Nadal, va sortir ahir al pas de l’última crisi de Rodalies i va admetre que el servei durant l’eclipsi "no va funcionar com tocava". Nadal va explicar que la previsió de Renfe i del Govern contemplava una sortida més esglaonada de persones des de l’àrea de Barcelona cap al sud de Catalunya, on es produïa la franja de totalitat de l’eclipsi, i, no obstant, el gruix d’usuaris es va concentrar a les estacions a primera hora de la tarda. Això es va traduir en situacions de "col·lapse" en algunes andanes, especialment a Barcelona-Sants, i a l’interior dels trens. Nadal també va assumir que la Generalitat esperava que la majoria de les persones arribessin fins a les Terres de l’Ebre i no es quedessin a Tarragona com va acabar passant, i va reconèixer que la comunicació amb els usuaris "no va ser l’adequada". El secretari, això sí, va defensar que l’ampliació de places a la nit "va ser suficient" i que, malgrat les aglomeracions a l’estació de Tarragona i en altres veïnes, ningú es va quedar sense poder agafar un tren de tornada.
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