Guardiola atribueix la continuïtat de la central a la mobilització social
La presidenta de la Junta d’Extremadura afirma que el Govern de Pedro Sánchez "s’ha vist obligat a rectificar"
Lola Luceño Barrantes
La presidenta de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, va celebrar ahir la continuïtat de la central nuclear d’Almaraz fins al 8 de juny del 2030 i va presentar la decisió com "un assoliment de la societat extremenya", després d’anys de reivindicacions per evitar el tancament de la principal instal·lació industrial de la regió.
"La central d’Almaraz continuarà operant fins al 2030. És una gran notícia i és, sobretot, un èxit de la societat extremenya, que ha lluitat unida per una indústria que és clau per a l’ocupació i per al desenvolupament de la nostra regió", va afirmar Guardiola en una nova valoració difosa després de conèixer-se l’autorització.
La presidenta va endurir el seu missatge cap a l’Executiu central. "El Govern de Pedro Sánchez s’ha vist obligat ara a rectificar la seva posició", que, segons el seu parer, "sempre era la del tancament de les centrals" nuclears. La pròrroga, va afegir, "dona molta tranquil·litat a milers de famílies i protegeix l’ocupació", a banda de garantir el futur immediat de Campo Arañuelo.
Guardiola ja havia reaccionat poc abans en el seu compte d’X, on va afirmar que "avui es fa justícia amb una central que és part inseparable de la història i el desenvolupament d’Extremadura". I va agrair a la societat extremenya haver "lluitat unida" per reclamar la seva continuïtat. Guardiola va reivindicar també el paper que ha exercit el seu Executiu des que va arribar a la Junta. "Hem defensat que Almaraz era imprescindible, i ho hem fet aquí i a Europa".
Segons Guardiola, la planta transcendeix a més l’ocupació que genera actualment. "Almaraz no és només una central nuclear. És futur, és la viabilitat de nous projectes que ja han triat Extremadura per assentar-se i és també una peça fonamental per a la sobirania energètica d’Espanya".
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