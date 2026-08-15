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Els Mossos investiguen trets al barri del Bon Pastor de Barcelona durant la matinada de divendres a dissabte
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ACN
Els Mossos d’Esquadra investiguen uns trets que van tenir lloc al barri del Bon Pastor durant la matinada de divendres a dissabte, segons publica ‘El Caso’ i han confirmat fonts policials a l’ACN. Les mateixes fonts han explicat que van rebre l’avís cap a la una de la matinada, quan diversos testimonis van alertar al 112 que havien sentit detonacions que podien ser compatibles amb l’ús d’armes de foc.
Els Mossos van enviar efectius al lloc i van trobar beines a terra, però no van localitzar res més, ni tampoc ferits. De moment, per tant, es manté oberta una investigació per aclarir l’origen de les beines i els fets que van tenir lloc.
Segons el mitjà digital, els agents han recuperat onze beines abandonades al carrer i els trets s’haurien sentit entre els carrers d’Arbeca i de l’Avançada.