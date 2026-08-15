equipament
La nova piscina de la Sagrera obre finalment avui al públic
Alma Rodelgo Llasat
Aquest dissabte 15 d’agost, finalment es podrà disfrutar de les piscines descobertes del nou CEM La Sagrera, ubicat al carrer de Bonaventura Gispert, 37-47 de Barcelona. Els veïns del districte de Sant Andreu esperen impacients la seva estrena des del març del 2025, que era la data d’acabament previst inicialment per a les obres. Les obres van acabar fa quatre mesos, durant els quals els residents han vist passar quatre onades de calor amb una piscina plena d’aigua fresca i cristal·lina tancada al públic pel retard en l’adjudicació de la seva gestió.
El nou espai incorpora una zona de bany de 25x16 metres i una altra de complementària de 16,5x6 metres. Durant aquest primer cap de setmana, les instal·lacions aquàtiques estaran obertes en un horari provisional de 10.00 a 15.00 hores, amb el tancament dels vestidors programat per a les 15.30 hores. A partir de dilluns 17 d’agost, l’horari s’estendrà de forma definitiva de 10.00 a 20.00 hores de dilluns a diumenge, tancant els vestidors a les 20.30 hores. No obstant, per poder utilitzar la resta del poliesportiu encara caldrà esperar una mica més.
Amb una inversió d’uns 14 milions d’euros, la inauguració oficial del complex del CEM La Sagrera es preveu que tingui lloc al setembre.
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