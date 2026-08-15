«Millora progressiva»
Una de cada quatre estacions de Rodalies i Regionals està en obres de remodelació
Adif i Renfe llancen programes de millora dels seus baixadors com a part de la seva estratègia per recuperar la confiança dels passatgers després de l’accident de Gelida
Adif avança en més de 200 obres per reforçar tota la xarxa de Rodalies, amb especial focus en R2 i R3
Rodalies té actius el 86% dels ascensors i el 96% de les escales mecàniques a les seves estacions
Pau Lizana Manuel
De les 201 estacions que conformen la xarxa de Rodalies i Regionals de Catalunya, almenys 47 estan immerses en obres de millora o tenen actuacions previstes de manera imminent. Així, una de cada quatre estacions de la xarxa ferroviària catalana (un 23,4%) es troba en procés de remodelació. Així ho va anunciar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en l’última atenció als mitjans de comunicació que va oferir abans de les seves vacances d’estiu. Per a la consellera, les xifres, que corresponen a estacions sota titularitat tant d’ Adif com de Renfe, són un dels principals indicadors de l’escenari de «millora progressiva» en què, segons afirma, està immers Rodalies després de la crisi derivada de l ’accident de Gelida, ja fa pràcticament set mesos.
«L’estació, finalment, és la porta d’entrada al sistema de Rodalies i el seu bon funcionament parla del sistema que es trobaran després els usuaris», explica la consellera. En concret, segons van detallar fonts d’Adif i Renfe, en aquestes 47 estacions les màquines ja estan treballant, han deixat de fer-ho fa poc o bé les obres començaran en les pròximes setmanes. Entre aquestes, destaquen les dues grans obres que han de redibuixar el mapa de la mobilitat a Barcelona: les de Barcelona -Sants i la futura estació de la Sagrera. A Sants, la primera fase dels treballs encara s’allargarà fins al 2028 –tot i que l’accés principal a l’estació per la plaça dels Països Catalans es tancarà a partir del setembre– i el seu objectiu és ampliar les zones destinades a Rodalies en un 85 %. El conjunt de les obres acabarà, si es respecta el calendari, el 2032.
Per la seva banda , la Sagrera continua sense tenir una data clara de reobertura, malgrat que ja hi ha pressupostos contractats fins als 1.270 milions d’euros. Poc ha transcendit aquests últims mesos del nou ‘hub’ ferroviari del nord de Barcelona. El va visitar el ministre de Transport, Óscar Puente, sense que l’acompanyessin periodistes en la seva primera visita oficial a Catalunya després de l’accident de Gelida. Adif, de moment, es limita a assegurar que l’estació està «en servei i sense parada» per als Rodalies a l’espera que es reformi l’«arquitectura interior» de la parada.
Nou estacions noves
La Sagrera és una de les nou estacions «noves» que Adif està construint a Catalunya. L’acompanyen en aquesta classificació instal·lacions que fins ara no figuraven als mapes, com Reus Bellissens – que ha de donar servei als equipaments de l’est de la capital del Baix Camp i ha costat uns 10 milions d’euros– o les noves estacions a la T1 i la T2 de l’aeroport del Prat, ja acabades i rebent trens en proves. Adif, d’altra banda, també cataloga com noves estacions tots aquells edificis que ha aixecat des de zero en parades que ja formaven part de la xarxa. S’inclouen aquí estacions com la de Parets del Vallès – que s’està acabant en el marc de les obres de desdoblament de l’ R3 i n’ha costat 12,3 milions–, Port Aventura, que va costar 15,7 milions, o Montcada Bifurcació, que ha costat set milions.
També figuren en la llista com noves estacions els nous baixadors dels trams soterrats. És el cas de Sant Feliu de Llobregat, on ja s’ha fet caure la històrica estació – una de les més antigues de Catalunya – i les obres de la nova han costat uns 22,8 milions d’euros. Igual passa amb Montcada i Reixac, on, a l’espera que no sorprenguin nous clots o afectacions als edificis pròxims, les vies també s’han de soterrar. De moment, no hi ha un pressupost per a l’estació, tot i que el conjunt de l’obra ja s’acosta als 1.000 milions i no s’espera que estigui acabada abans del 2030.
Accessibilitat
A les estacions d’Adif ja existents, hi ha 16 estacions que tenen previst millorar-ne l ’accessibilitat, normalment mitjançant la instal·lació d’un pas soterrat i ascensors o escales mecàniques. En total, Adif treballa o està previst que ho faci a Castelldefels, Viladecans, Montcada-Ripollet, La Granada, L’Arboç, Granollers-Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Fornells de la Selva, Celrà, Sant Jordi Desvalls, Vilajuïga, Colera i Bordils-Julià. La companyia ferroviària desemborsarà en aquestes estacions un total de més de 180 milions d’euros i té previst acabar la gran majoria en el primer semestre del 2027. A més, l’empresa ja té contractats projectes per a Fabra i Puig, el Clot, Figueres, Mollet-Santa Rosa, Sant Sadurní d’Anoia, Tordera i Montcada i Reixac-Manresa. En els últims anys, també s’ha rehabilitat la coberta de l’ estació de França, s’ha renovat el paviment de passeig de Gràcia i de la Molina i s’ha canviat tot l’entorn de l’ estació de Girona.
A les obres de les estacions que són competència d’Adif cal sumar-hi les de Renfe, que són totes les de l’àmbit de Barcelona excloent-ne les que són a la mateixa capital catalana. L’operadora ferroviària, ara en mans del nou conseller delegat, Òscar Playà, té previst renovar integralment les estacions de Cornellà, el Clot, Molins de Rei, Santa Perpètua-La Florida i Llinars del Vallès,amb una inversió en total de prop de 20 milions d’euros. La majoria de les obres ja estan en marxa i estaran a punt per al segon trimestre del 2027. A més, ja estan en concurs les renovacions de les estacions del Papiol i de Gelida.
S’afegeixen a aquestes obres la part del pla A Punt de Renfe a Catalunya, que deixarà quatre milions d’ euros entre les estacions de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Són actuacions que bàsicament «ren la cara» dels baixadors i embelleixen els seus vestíbuls i estaran llestes per al gener del 2027.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig
- Girona FC: Tret de sortida a la bogeria
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- «Els llops i els linxs no van reaccionar»: què van fer els animals durant l’eclipsi total
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines