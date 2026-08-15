la xacra de l’estiu
La Urbana deté un sospitós de provocar el foc de Collserola
El sinistre, que es va declarar a les 15.40 hores a la zona de Sant Pere Màrtir, va mobilitzar una trentena de dotacions, va obligar a confinar els veïns de Can Caralleu i va cremar 10 hectàrees.
Gisela Macedo
La Guàrdia Urbana va detenir ahir un home per haver provocat presumptament l’incendi forestal que a la tarda va cremar unes 10 hectàrees en un punt del parc natural de Collserola situat a Barcelona, just al límit amb Esplugues de Llobregat. Els Bombers de la Generalitat i els de Barcelona van donar per estabilitzat el foc, que es va declarar a les 15.40 hores a la zona de la muntanya de Sant Pere Màrtir, a prop de la carretera de les Aigües.
La Urbana va arrestar el sospitós a prop del lloc de l’inici del foc després que diversos testimonis alertessin que va estar per la zona amb actitud sospitosa tot el dia. Va ser traslladat a les dependències policials a l’espera de determinar la seva responsabilitat en els fets. De moment els Agents Rurals estan indagant en les causes de l’incendi per determinar si va ser provocat o no, però tot apunta que va ser intencionat. Per aquest motiu, els Mossos han obert una investigació prèvia per un delicte, a l’espera de concretar si el detingut hauria causat presumptament les flames.
El tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, va explicar que el foc va afectar arbustos i arbratge a l’avinguda de Pearson i que va pujar "a la cresta" de la muntanya afectant massa forestal, "però ràpidament" va ser "controlat i estabilitzat". El tinent va assegurar que l’"afectació forestal" va ser "mínima" i va destacar la ràpida resposta dels equips d’emergències. Els Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona van treballar conjuntament i van sumar una trentena de dotacions, incloses les aèries.
D’est a oest
L’Ajuntament de Barcelona va activar el pla d’actuació municipal en fase d’emergència i va ordenar el confinament preventiu dels veïns del barri de Can Caralleu davant el pronòstic que el foc pogués córrer en direcció a la urbanització. En aquest sentit, Batlle va valorar la "resposta ràpida i responsable del veïnat" davant la crida a protegir-se, que es va mantenir durant les tasques d’extinció.
Els bombers van explicar que el vent de marinada va avivar el foc i el va empènyer d’est a oest. El cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, va informar que es mantindrien actives dotacions durant la nit per evitar que el foc pogués rebrotar en punts secundaris, ja que ahir continuava "bufant una mica de vent", i la intenció era "remullar-ho bé i deixar-ho tot rematat perquè l’incendi segueix", va prevenir Massagué. "L’important és que no ha crescut més, està perimetrat i falta rematar-lo fins a donar-lo per extingit", va afegir sobre l’estat del sinistre ahir a la tarda.
Agents de la Guàrdia Urbana es van desplaçar al lloc dels fets per assegurar el perímetre entorn de les flames i regular la mobilitat. De fet, es va restringir la circulació per l’entorn "com a mesura de seguretat per facilitar els treballs d’extinció i protegir la ciutadania". Els agents van tallar els accessos a totes les pistes forestals de la zona. Al seu torn, es va tancar l’accés a la carretera de l’Arrabassada en direcció a Sant Cugat del Vallès. El consistori va recomanar que la població extremés les precaucions, evités desplaçaments cap a la serra de Collserola i seguís les indicacions dels cossos de seguretat i d’emergències.
Per la seva banda, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va informar que es va desallotjar preventivament el restaurant Espai Mireia, situat a prop de l’ermita de Sant Pere Màrtir. El consistori també va demanar a la ciutadania que evités acostar-se al lloc de l’incendi.
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