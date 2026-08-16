Almenys 33 menors han estat víctimes de matrimonis forçats a Catalunya en cinc anys: quatre es van consumar
Els enllaços registrats es van fer fora del territori català
En els últims 16 anys, prop de 240 dones i nenes han estat obligades a casar-se contra la seva voluntat
Germán González
Els matrimonis forçats continuen preocupant els Mossos d’Esquadra, principalment per la joventut de les víctimes, gairebé totes dones. En aquest sentit, els agents han registrat entre el 2021 i el 2025 un total de 33 casos de menors que es van veure involucrades en un casament no desitjat: es té constància que almenys quatre es van arribar a consumar. En tots els casos, aquests enllaços es van celebrar fora del territori català.
Segons les dades facilitades pel Departament d’Igualtat i Feminisme en una resposta parlamentària, els agents van atendre el 2021 sis menors i cap dels matrimonis es va arribar a consumar. El 2022 van ser nou els casos atesos, dels quals dos es van consumar. Sobre un tercer, corresponent a una menor resident al Vallès Oriental, se’n desconeix el desenllaç, ja que va viatjar al seu país d’origen i no va tornar.
El 2023 els Mossos van atendre set menors i no es va consumar cap matrimoni; el 2024 van ser cinc menors, amb un matrimoni consumat; i el 2025, sis menors, una de les quals va ser obligada a casar-se. La majoria dels casos, 11, es van registrar a la comarca del Barcelonès, seguida del Vallès Oriental, amb sis, i del Tarragonès, el Gironès i la Segarra, amb dos casos cadascuna.
Els Mossos fan un seguiment dels matrimonis forçats des del 2009, ja que a Catalunya es detecten casos a causa de la presència de comunitats procedents de països on aquesta pràctica encara existeix. En els últims 16 anys s’han detectat a Catalunya uns 240 casos de dones i nenes que havien de ser obligades a casar-se o que van ser casades contra la seva voluntat.
Vulneració dels drets humans
En la seva resposta parlamentària a una pregunta del grup del PP, el Departament d’Igualtat remarca que «els matrimonis forçats constitueixen una greu vulneració dels drets humans i una expressió extrema de la violència masclista, que atempta contra el dret fonamental de consentir lliurement el matrimoni».
El departament destaca que aquesta pràctica pot afectar tant menors d’edat com joves adultes i recorda que les víctimes són majoritàriament dones, tot i que entre el 2014 i el 2024 també es van detectar tres casos d’homes obligats a contraure matrimoni.
Així mateix, assenyala que els matrimonis forçats tenen «unes conseqüències més greus per a les dones que per als homes» atès que, en la majoria dels casos, pateixen diferents tipus de violència en l’àmbit de la parella, com ara física, psicològica i sexual, econòmica, entre d’altres.
Treball preventiu
Per aquest motiu, els Mossos d’Esquadra, juntament amb la Generalitat i els serveis socials municipals, treballen de manera coordinada amb professionals de diferents àmbits, com l’educatiu i el sanitari, per detectar preventivament possibles casos de matrimonis forçats. En aquest context, s’assessora les víctimes sobre els seus drets, els recursos de què disposen i les mesures d’autoprotecció que poden adoptar perquè se sentin segures a l’hora de prendre decisions sobre el seu futur.
A més, els professionals valoren el nivell de risc i les necessitats de protecció de la víctima davant del seu entorn familiar, que en la majoria dels casos és qui pretén imposar el matrimoni. Per fer-ho, també intervenen especialistes en mediació amb l’objectiu de treballar amb totes dues parts. Si la menor es troba en una situació de perill, pot intervenir la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència per evitar que sigui traslladada al seu país d’origen amb la finalitat d’obligar-la a casar-se.
El Codi Penal castiga tant el matrimoni forçat consumat com la seva temptativa, encara que l’enllaç finalment no arribi a celebrar-se.
Via: Regió7
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