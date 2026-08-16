Creativitat i aglomeracions a les festes de Gràcia
Els carrers del barri es transformen amb decoracions inspirades en ‘El Senyor dels Anells’, la metamorfosi d’una papallona o l’hivernacle del parc de la Ciutadella, mentre veïns i turistes recorren els carrers entre una gran afluència de públic.
Daniela Cabeza
Les Festes de Gràcia han tornat a omplir els carrers de Barcelona de color i ambient. Malgrat les altes temperatures, milers de persones es van acostar ahir per disfrutar dels carrers decorats i recórrer les diferents vies per contemplar els originals decorats, fer fotografies i descobrir la feina que els veïns han preparat durant mesos. Les decoracions han tornat a convertir Gràcia en un gran escenari a l’aire lliure. Flors, papallones, jardins, grans estructures i personatges de ficció ocupen els carrers en una edició en la qual els veïns tornen a demostrar la feina que hi ha darrere de cada proposta. Són molts els carrers que participen en el concurs i que han preparat els seus decorats per sorprendre veïns i visitants. Tot i així, ahir encara hi havia carrers que encara no havien acabat del tot la seva decoració. En alguns punts encara es podia veure veïns treballant en els últims detalls.
Al carrer Providència, la decoració d’aquest any està inspirada en l’hivernacle del parc de la Ciutadella. Els veïns han reproduït els colors i part de la seva estructura, però mirant d’adaptar-los a les característiques del seu carrer. L’espai incorpora un porxo i una font i el sostre està realitzat amb plàstic per imitar l’original de vidre. El conjunt es completa amb un jardí ple de flors que acompanya el recorregut.
La Terra Mitjana, a Gràcia
El carrer del Progrés s’ha convertit aquest any en un escenari inspirat en El Senyor dels Anells. La decoració s’anomena Progrés dels Anells: Retorn del veïnat, i comença amb l’enigmàtica Porta de Durin, que dona pas a les mines de Mòria. El recorregut continua entre glops i recrea l’enfrontament entre el Balrog i Gandalf abans d’arribar als camps de Rohan. L’expectació per conèixer la decoració s’ha reflectit en la llarga cua que s’ha format durant tot el matí per poder accedir al carrer, amb visitants que esperaven el seu torn per endinsar-se en aquest particular viatge per la Terra Mitjana.
Entre qui va recórrer els carrers ahir hi ha la Covadonga, una noia d’Astúries que viu a Barcelona fa més de deu anys. Viu a prop de Gràcia i fa cinc anys que s’acosta a les Festes. Aquest any reconeix que la temàtica li ha agradat especialment. Ella també coneix bé una de les tradicions que acompanyen les Festes del barri: la competició entre carrers. Li agrada el particular "salseig" per saber quin guanyarà i té un favorit: "Jo crec que guanyarà Progrés".
Al carrer de Verdi, la proposta gira al voltant de la metamorfosi amb un recorregut inspirat en la transformació d’un eruga en papallona. Els visitants entren en un jardí ple de flors i es troben amb un cuc gegant sobre una branca d’uns quants metres. A partir d’allà, el carrer recrea les diferents fases del procés, des de les erugues fins a la crisàlide i l’aparició de les papallones. El recorregut acaba convertit en un espai ple de color, amb papallones de diferents mides i elaborades amb diferents materials.
Però les festes no només es viuen des de la perspectiva dels que arriben per disfrutar de les decoracions. La quantitat de gent també condiciona l’experiència. El David i la María, procedents de Vilassar de Mar, tenien previst acudir amb els seus fills, però finalment van decidir que els nens es quedarien amb els avis. "Fins i tot nosaltres ens estem atabalant", van explicar.
Presència de turistes
La presència internacional també forma part de la imatge d’aquest any. Tres noies de Sao Paulo han vingut a Barcelona dues setmanes per conèixer la ciutat i altres punts de la costa. No sabien que la seva visita coincidiria amb les Festes de Gràcia, però han descobert la celebració i han decidit acostar-s’hi. L’experiència durant el dia els ha agradat tant que tenien previst tornar a la nit. També els va agradar trobar escenaris amb música al llarg del recorregut. "L’ambient és molt bo", van assegurar.
Entre els carrers decorats i la multitud de visitants, la Covadonga també va posar el focus en una altra realitat d’aquestes Festes: l’esforç que hi ha darrere de cada instal·lació i el risc que algunes persones les puguin fer malbé. "És molt trist veure que la gent es passa molt de temps organitzant i muntant la decoració perquè quedi bonic i que després vingui una persona a la nit i ho destrossi tot", va lamentar. ◼
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