Cues de fins a 45 minuts a la piscina més econòmica
L’entrada per a la Creueta del Coll costa 2,75 euros i és més barata encara per a famílies nombroses o monoparentals.
Alma Rodelgo Llasat
La piscina del llac de la Creueta del Coll de Barcelona és una de les grans protagonistes de l’estiu. És la zona de bany descoberta més econòmica i familiar de les 16 instal·lacions municipals. L’entrada general costa 2,75 euros i permet passar tota una jornada en remull. Els menors d’un any hi entren gratis i les llars nombroses o monoparentals disposen d’una tarifa reduïda d’1,27 euros. Les famílies més assídues celebren que aquí "l’aigua no cobreix", per la qual cosa resulta ideal per als més petits. Per si fos poc, a més està integrada en un parc amb escultures singulars, com l’Elogi de l’aigua d’Eduardo Chillida penjat sobre la llacuna.
Ubicada al barri del Coll, al districte de Gràcia, mantindrà la seva activitat fins al setembre com cada any. El preu assequible i l’escassa profunditat atrau moltes famílies, sobretot dels barris de l’entorn, però també d’altres punts de la ciutat i fins i tot algun turista esporàdic. Tot i que les entrades poden comprar-se per internet amb temps, molts banyistes hi acudeixen sense reserva i es troben llargues cues. Esperen en fila pacientment durant els tancaments per aforament complets, fins que la sortida d’usuaris allibera places.
És el cas de la família de Mila Sagaseta, que viu al barri del Coll i acudeix al recinte dues vegades per setmana. Assegura a EL PERIÓDICO que, si arriben a partir de les 11.00 hores, de vegades han d’esperar "fins a 45 minuts". En aquests casos, decideixen esperar que es buidi una mica. "Cada vegada que ens visiten els cosins, anem a la piscina", afirma Sagaseta. Carles Comerma, de 69 anys i veí de Gràcia, explica que, tot i que només ve una vegada al mes, el mes passat no hi va poder accedir immediatament perquè s’havia omplert per la visita d’un casal infantil. "O vinc a peu o en bus", afegeix, per assenyalar que no li suposa gaire esforç desplaçar-se fins al Coll.
A primera hora
Adrià Jareño, de 37 anys i veí d’Horta, explica que abans anava amb la seva filla Dafne, de 4 anys, a la piscina de Can Dragó, però que van deixar d’anar-hi a l’adonar-se que aquesta alternativa és molt més barata. Des d’aleshores van al Coll pràcticament cada dia: "Sempre arribem a primera hora", assenyala. Un cas similar és el de Paola Soler, de 30 anys i veïna d’El Carmel, la família de la qual va passar d’anar a la piscina de la Clota a disfrutar de la del Coll.
Davant aquesta alta demanda permanent, els més previnguts compren els passis de manera anticipada. "Així ens assegurem que hi entrem segur", afirmen Erica Carbonell i Laura Mateo, a les portes de la instal·lació. Altres usuaris, com Mònica Cuirau i Roberto Gómez, també d’El Carmel, assenyalen que ja l’any passat la piscina estava plena cada cap de setmana.
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