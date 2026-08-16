tremolor significatiu
Granada supera sense víctimes un terratrèmol de magnitud 5
Malgrat la magnitud del sisme, no es van registrar danys personals ni materials greus. L’Alhambra, en perfecte estat, va poder reobrir les portes al matí.
La Junta va mantenir operatiu el pla per precaució davant els riscos sísmics
RAFA ARANDA
Granada, a poc a poc, va anar recuperant ahir la normalitat després de notar com la terra tremolava com no ho havia fet mai en aquest segle. Cinc anys després, ahir a la matinada, va tornar el malson: a la una de la matinada, l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) registrava un terratrèmol amb epicentre al nord-est de la localitat d’Alhendín amb una primera estimació de magnitud 4,8, que posteriorment s’elevaria fins als 5 graus. El tremolor es va fer notar en nombrosos punts d’Andalusia i fins i tot fora de la comunitat autònoma. Les dades macrosísmiques de l’IGN van recollir durant la matinada que el terratrèmol s’havia sentit en deu províncies: Granada, Màlaga, Almeria, Jaén, Còrdova, Sevilla, Múrcia, Albacete, Ciudad Real i Madrid.
Per recordar una situació similar cal remuntar-se al 2021, quan l’entorn d’Atarfe i Santa Fe va arribar a patir un terratrèmol de magnitud 4,5. I més enrere en el temps, al registrat a Armilla el 1955, l’últim antecedent d’un terratrèmol de magnitud 5 a la zona. En aquesta ocasió, ja unes hores abans s’havia registrat un terratrèmol de magnitud 3,7 que havia fet tremolar 67 municipis de la província granadina durant la tarda de divendres. Era un avís del que havia de passar a continuació, ja amb molts veïns dormint a casa seva.
Malgrat la magnitud del que havia passat, el balanç pel que fa a danys personals i materials és positiu. Després d’una avaluació de la situació a tota la província per part del comitè assessor del pla d’emergències per risc sísmic, el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències d’Andalusia, Antonio Sanz, va confirmar la gran notícia: "No hi ha danys estructurals greus, no hi ha danys materials de magnitud i tampoc hi ha danys personals".
El que sí que va deixar el terratrèmol, a més de l’ensurt, van ser danys patrimonials. Les principals incidències van ser a cornises, falsos sostres, petits despreniments i altres elements d’edificis, tot i que cap no va ser una afectació estructural important. A la capital, per exemple, l’Alhambra va poder reobrir les portes cap a les 11.00 hores al comprovar-se que es trobava en perfecte estat. En canvi, cinc temples sí que van patir danys tant a l’exterior com a l’interior, una situació extensible a nombrosos edificis de tota mena, així com a vehicles.
En un primer moment, el 112 Andalusia va rebre més de 80 trucades relacionades amb el terratrèmol des de totes les províncies andaluses a excepció de Huelva i Cadis. Però aquesta xifra no era res comparada amb l’allau d’avisos que van arribar al llarg de la matinada i durant el matí de dissabte, tant al servei 112 com també als Bombers. Segons el balanç fet pel conseller Sanz, únicament els Bombers van rebre al voltant de 300 trucades i van fer 85 intervencions, principalment a la zona sud de Granada capital i a diferents municipis de l’àrea metropolitana.
Davant la detecció de petites fissures o el risc de despreniments, per precaució i davant la possibilitat de futures rèpliques de magnituds inferiors advertides pels experts, es va fer una crida a l’autoprotecció dels veïns i es van acordonar alguns edificis. La decisió de la Junta d’Andalusia va ser mantenir activada la situació operativa 1 del pla d’emergència davant el risc sísmic per tenir la situació posterior al terratrèmol perfectament controlada i analitzada. "Tenim els recursos disponibles i activats", va resumir el conseller.
Des del punt de vista sanitari, la majoria de les assistències es van fer per crisis d’ansietat, traumatismes lleus patits per persones que van sortir precipitadament de casa seva i alguna pèrdua de coneixement, però no va ser necessari mantenir ingressat cap afectat.
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