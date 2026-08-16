PRECAUCIÓ MÈDICA
Més de 200 nadons pateixen un cop de calor aquest estiu
Els sanitaris demanen a les famílies que es fixin en l’orina dels infants i recomanen que se’ls ofereixi aigua per evitar malestar, síncopes o deshidratació.
Beatriz Pérez
Les urgències i els centres d’atenció primària (CAP) de Catalunya han registrat, des de principis de l’estiu, un total de 204 casos d’infants d’entre 0 i 4 anys que han estat afectats per la calor i que han patit quadres que van des d’insolacions i cops de calor fins a síncopes i deshidratació. Segons mostren les dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic), dependent de la Conselleria de Salut, aquestes 204 afeccions per la calor suposen un 3,07% de totes les franges d’edat (en total n’hi va haver 6.636).
Entre els menors de 0 a 4 anys que van patir alguna incidència relacionada amb les altes temperatures, 66 van patir insolacions i cops de calor; set, síncopes; 113, deshidratació, i els 18 restants, indisposicions no detallades pel Sivic. Tot i que sovint es parla de cops de calor en gent gran, els nens més petits també en pateixen, amb menys freqüència però també amb un risc elevat. "Els cops de calor o les conseqüències derivades de les altes temperatures els pateixen les persones més fràgils i això inclou els dos extrems de la vida: la gent gran i malalta i els nens petits", assegura el doctor Sebastià González Peris, que és pediatre de l’Hospital Vall d’Hebron.
Segons les dades del Sivic, les insolacions són més freqüents en la franja d’edat d’entre els 15 i els 44 anys –acumulen el 48,6% de totes les insolacions–, mentre que els síncopes i les deshidratacions són més habituals en els més grans de 70 anys.
"No és gaire habitual, però sí que veiem cops de calor i insolacions en infants molt petits. Sobretot hi apareixen casos quan hi ha temperatures extremes", explica a aquest diari Xoán González, coordinador de les urgències de Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). El doctor González adverteix que la set, sobretot en nens que encara no parlen, pot passar una mica per alt als pares. Els símptomes dels nens amb cops de calor s’assemblen als dels adults. Estan marejats i tenen mal de cap.
Tanmateix, en fases més avançades, a aquests infants el cor els va més de pressa i poden presentar rampes i contractures. "El que més ha de cridar l’atenció és que estiguin decaiguts o somnolents. Alguns estan jugant tot el dia i s’obliden de beure aigua", diu González. Aquests casos arriben amb més freqüència a l’atenció primària que a les urgències hospitalàries.
"Nosaltres aquest estiu hem vist nadons amb febre. Alguns estaven deshidratats. En alguns casos, si són nounats, poden tenir problemes amb la lactància, i això també els fa beure menys. Insistim molt a les famílies que es fixin en si el nadó va orinant. Si un nen orina és que està ben hidratat. Si l’orina és cada vegada menys freqüent o els bolquers estan secs, això és un senyal força precoç, perquè si el cos produeix menys orina vol dir que li falta líquid", explica González.
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