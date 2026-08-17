Conflicte laboral
Catalunya revisarà la protecció dels Bombers després de les seves queixes per exposició a tòxics
El col·lectiu Assemblea de Bombers reclamen mascaretes de protecció davant diferents contaminant i assegura que sovint han de rentar a casa els vestits utilitzats durant l’extinció de focs
Interior afirma que respondrà a algunes reclamacions i que estudiarà-ne d’altres
Guillem Costa
Treballadors dels Bombers de la Generalitat fa setmanes que denuncien carències en el material de protecció i en els processos de descontaminació disponibles per als professionals de l’extinció d’incendis. Alerten que s’exposen a substàncies tòxiques tant durant les intervencions com després d’aquestes. El col·lectiu Assemblea de Bombers, davant aquesta situació, ha optat per aprofitar l’escenari de risc màxim d’incendi i reivindicar les reclamacions pendents, que, principalment, consisteixen a millorar la protecció respiratòria (el tipus de mascareta que utilitzen) i garantir que els vestits poden ser rentats correctament.
Fonts del Govern consultades per aquest diari ja han assegurat que la Conselleria d’Interior treballa per respondre a algunes de les peticions i que d’altres seran estudiades.
Mascaretes i contaminants
Un dels punts que més preocupa l’Assemblea de Bombers són les mascaretes que utilitzen durant els focs de vegetació. La protecció respiratòria prevista per treballar en ambients amb fum és actualment una mascareta autofiltrant FFP3, un equip dissenyat per protegir davant la inhalació de partícules. La mateixa documentació dels Bombers contempla el seu ús en incendis agrícoles, urbans i forestals quan hi ha presència de fum.
No obstant, els treballadors demanen avançar cap a l’ús de semimàscares respiratòries reutilitzables amb filtres recanvis similars a les que ja es fan servir en altres treballs amb exposició a diferents tipus de contaminants.
«Una FFP3 protegeix davant partícules, però el fum d’un incendi forestal pot contenir també contaminants en estat gasós, com monòxid de carboni, formaldehid o determinats vapors orgànics», exposa un dels portaveus del col·lectiu, David Fernández. Els equips amb filtres substituïbles, en canvi, permeten incorporar filtres específics per a partícules i altres contaminants.
Rentat de vestits
La segona reivindicació que plantegen els bombers se centra en la neteja dels equips de treball, una vegada les tasques d’extinció han acabat. El fum, el sutge i altres productes de la combustió queden adherits a la roba i als equips de protecció individual (epis). ¿Què reclama en aquest sentit l’Assemblea de Bombers? Més agilitat en el sistema de descontaminació per evitar que aquests materials tòxics es traslladin als vehicles, als parcs o fins i tot espais privats. En el cas dels incendis forestals, en moltes ocasions, són els bombers els que han de rentar el vestit de protecció amb què han estat treballant.
De fet, segons dades que va avançar SER Catalunya i ha pogut confirmar aquest diari, 17 dels 71 parcs comptabilitzats per l’Assemblea de Bombers no disposen d’una segona rentadora específica per als EPI. A més, l’organització denuncia falta d’«espais de transició entre zones brutes i netes», així com l’absència d’un «sabó adequat». En el cas de focs d’edificis, on els contaminants són més nocius per la presència de pintura i altres materials, els bombers han d’esperar que empreses professionals subcontractades pel Departament realitzin la neteja.
Més equips de protecció
El problema, afirma el col·lectiu, és que sovint, el procés s’acaba allargant durant molts dies i impedeix que els treballadors puguin sortir a actuar en un incendi d’aquest tipus per no disposar d’un segon equip de recanvi.
Sobre aquest aspecte, la Conselleria d’Interior s’ha compromès a adquirir més equips de protecció. Quant a les mascaretes, s’analitzarà la possibilitat d’oferir als cossos d’extinció mascaretes integrals, detallen fonts de l’Executiu català a aquest diari.
- Una gironina al terratrèmol de Colòmbia: «No ens podíem creure que allò fos real»
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Girona-Leganés (1-1): Abel Ruiz evita una plantofada de realitat per començar
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Grava sense saber-ho els últims instants de la seva parella: el vídeo d’una mort que sacseja les xarxes
- Girona acumula més de 14.000 habitatges nous sense vendre
- La UdG apareix per vuitè any consecutiu en el rànquing més prestigiós del món
- Desconfiança entre els comerciants del Barri Vell de Girona per la gestió de les papereres