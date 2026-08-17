Aquest és el contracte que has de signar per prestar diners sense que Hisenda ho consideri una donació fraudulenta
L’advocat Andrés Millán explica quins passos convé seguir quan es presten diners a un familiar o amic per evitar que l’Agència Tributària interpreti el moviment com una donació encoberta
Luís Miguel Mora
Hisenda exerceix un fort control sobre les donacions fetes pels contribuents, ja que no declarar correctament aquestes operacions pot comportar sancions econòmiques importants. Tanmateix, hi ha maneres legals de fer aquests moviments complint la normativa i evitant problemes amb l’Agència Tributària, tal com explica l’advocat Andrés Millán (@lawtips).
Aquest mètode es pot utilitzar per prestar diners a un fill, a un germà o a un amic. Poden semblar operacions senzilles, però, si no es fan correctament, poden acabar generant problemes amb l’Agència Tributària.
Andrés Millán recorda que qualsevol ingrés patrimonial sense documentació pot despertar l’interès de l’Administració. Segons assenyala l’expert, la manera més segura d’evitar conflictes és formalitzar el préstec mitjançant un contracte, encara que no es cobrin interessos.
El contracte que pot marcar la diferència
Millán recomana redactar un contracte de préstec entre particulars en què constin clarament l’import prestat, el termini de devolució i la finalitat dels diners. El document ha d’estar signat per totes dues parts i ha de deixar constància que es tracta d’un préstec i no d’una donació.
L’advocat també aconsella que totes les transferències es facin directament des del compte del prestador al del prestatari, evitant lliuraments en efectiu o operacions difícils de justificar.
El model 600 de l’Agència Tributària ajuda a deixar-ne constància
Un altre dels passos que destaca és presentar el model 600 davant la comunitat autònoma corresponent. Tot i que aquest tipus de préstecs entre particulars està exempt de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, la presentació del document permet deixar constància oficial de l’operació.
El termini habitual per fer-ho és de 30 dies hàbils des de la signatura del contracte. Segons explica Millán, aquest tràmit pot servir per evitar futurs dubtes si Hisenda revisa els moviments bancaris i demana explicacions sobre l’origen dels diners.
L’Agència Tributària disposa de mecanismes per creuar informació bancària i detectar moviments de fons. Si considera que un ingrés no està prou justificat, podria entendre que es tracta d’una donació i exigir el pagament de l’impost corresponent, a més de possibles recàrrecs o sancions si aprecia un incompliment de les obligacions fiscals.
Per aquest motiu, fes cas a l’advocat i presenta la documentació relacionada amb l’operació per no tenir problemes amb Hisenda.
Via: El Día - La Opinión de Tenerife
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