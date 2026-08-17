Una de cada tres víctimes del 17-A continua sense ser indemnitzada
Encara hi ha 136 afectats dels 368 reconeguts per la sentència dels atacs a Barcelona i Cambrils que no han rebut compensació.
Jordi Ribalaygue
Avui fa nou anys dels atemptats terroristes del 17 d’agost a la Rambla de Barcelona i el passeig marítim de Cambrils. Els atacs gihadistes es van saldar amb almenys 368 víctimes, inclosos 16 morts, segons el recompte de la sentència del maig del 2021 de l’Audiència Nacional. Gairebé una dècada després, no s’han localitzat ni s’han reparat tots els afectats, i el tribunal va instar l’Estat a concedir-los la protecció que preveu la llei. Les dades del Govern d’Espanya revelen que una mica més d’un terç dels damnificats reconeguts per la resolució judicial continua sense haver percebut una indemnització, sigui perquè no els ha trobat, no han tramitat la petició o desconeixen les prestacions que els corresponen.
D’acord amb les dades de la Direcció General de Suport a les Víctimes del Terrorisme, el Ministeri de l’Interior ha rescabalat 232 afectats que figuren en la decisió de l’Audiència Nacional, ja fos abans o després que el Tribunal Suprem la declarés ferma el novembre del 2023.
Tenint en compte que la justícia va concloure que a 368 persones se’ls havia d’atorgar la condició de víctimes del terrorisme per mort, lesions físiques o danys psicològics pel 17-A, hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil com la sentència els empara a reclamar. Els actes terroristes es van perpetrar a dues zones turístiques, de manera que els supervivents són de diverses nacionalitats i viuen a diferents països.
La direcció de víctimes del terrorisme afirma que va contactar amb els damnificats esmentats en la resolució per "informar-los sobre la manera d’actuar per al reconeixement dels drets". En discrepa Robert Manrique, membre de la desapareguda Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT). "Queden 136 que no han cobrat perquè no han contactat amb l’Administració ni l’Administració els ha buscats", afirma. Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya no ha començat a rastrejar les víctimes que vol trobar per informar-les dels seus drets com va preveure al reobrir una unitat d’atenció a afectats per atemptats el novembre del 2025. El Govern vincula que la pretensió estigui encallada a les restriccions per accedir a dades personals.
Sense noves sol·licituds
A preguntes d’EL PERIÓDICO, el Ministeri respon que "190 afectats no han presentat sol·licituds d’indemnització a conseqüència de la fermesa de la sentència". Interior assenyala que la xifra inclou perjudicats que havien sigut indemnitzats abans que la resolució fos definitiva, fet pel qual ja havien ingressat un pagament igual o superior al que la resolució va establir. L’Estat havia compensat abans d’acabar el procés judicial 143 persones que consten en la sentència. Al seu torn, l’Audiència Nacional va imposar que el Govern reconegués 225 persones més com a víctimes del 17-A, que no havien requerit que fossin rescabalades fins aleshores o van topar amb desestimacions d’Interior a les seves demandes.
El Ministeri concreta que "178 afectats han sol·licitat davant la Direcció General de Suport a Víctimes del Terrorisme el compliment de la sentència" des que es va donar per ferm. La quantitat suma els qui van demanar reparació per primera vegada després d’acabar el plet i altres persones que Interior ja havia rescabalat, però per una quantitat inferior a la indemnització taxada en la sentència, per la qual cosa van reclamar la diferència.
Per la seva banda, Manrique retreu que el Ministeri no actualitza "mai" els expedients per revisar les indemnitzacions i incrementar-les per haver patit noves intervencions, recaigudes, baixes laborals o exàmens pericials per seqüeles dels atemptats després de dictar-se les resolucions judicials. "A més, s’hauria d’afegir a les 125 víctimes del 17-A que apareixen en el sumari i no en la sentència; entre ells hi ha casos flagrants", postula.
El Ministeri ha abonat gairebé nou milions d’euros en indemnitzacions pel 17-A. Detallada al cèntim, ha pagat 8.979.008,45 euros. A l’haver-se ampliat el nombre de perjudicats amb la resolució judicial, Interior va afegir 1.253.485,01 euros als 7,72 milions costejats en compensacions abans del pronunciament del tribunal. Afegeix que en aquest moment no tramita cap requeriment de rescabalament pels atemptats a Catalunya. "Actualment, totes les sol·licituds d’indemnització han sigut resoltes", afirma.
La Generalitat va crear el Servei d’Atenció i Suport a les Persones Afectades pel Terrorisme (SASPAT) fa nou mesos, dependent del Departament d’Interior i fruit d’una llarga reivindicació dels damnificats i les associacions. La Conselleria apunta a la demora per lligar els suports parlamentaris per als pressupostos de la Generalitat, que no es van aprovar fins a primers de juliol, i les condicions de la llei de protecció de dades per explicar per què no han començat les tasques per localitzar i contactar amb víctimes d’atemptats, com els del 17-A.
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