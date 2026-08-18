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Els bombers d’Aragó comencen avui una vaga

Els bombers d’Aragó comencen avui una vaga

Els bombers d’Aragó comencen avui una vaga / Europa Press

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D. C.

Saragossa

Les flames s’acarnissen a l’Aragó. La virulència dels focs i els danys causats han convertit aquest estiu en un dels més destructius que es recorden. I en primera línia per fer front als incendis hi ha els bombers forestals de la comunitat, que acumulen jornades de treball enmig de la precarietat laboral i la falta de mitjans. Una vaga indefinida de la professió que comença avui i una manifestació convocada a Jaca diumenge pretenen visibilitzar aquesta situació d’atipament.

Els sindicats CGT, OSTA, UGT i CCOO, que integren la majoria del comitè intercentres de l’empresa pública Sarga, han alertat que l’operatiu de prevenció i extinció d’incendis forestals de la comunitat (Infoar) està "estructuralment infradimensionat" i per això han optat per aquesta mesura de pressió laboral que té fixats un de serveis mínims del 100%, per la qual cosa els treballadors continuaran atenent tots els incendis i emergències amb total normalitat.

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