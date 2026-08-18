L’incendi de Las Peñas de Riglos "avança cap a l’estabilització"
Un pla de reparació de carreteres i serveis prepara la tornada a casa dels primers desallotjats per les flames a Osca. Alguns residents de la zona sud podrien tornar avui.
MARCOS CALVO LAMANA / DAVID CHIC
El foc sembla que dona un respir a l’entorn de Riglos i la Jacetania (Osca) una setmana després de l’inici del pitjor incendi de la història d’Aragó. Després de la tràgica notícia de la mort d’un militar de la Unitat Militar d’Emergències (UME), diumenge, a qui ahir Aragó va oferir un dia de dol oficial, va venir una nit d’intenses pluges al perímetre del sinistre forestal iniciat a Las Peñas de Riglos.
L’incendi avança cap a l’estabilització, fet que permet parlar per primera vegada del retorn dels desallotjats a alguns dels 19 pobles evacuats, fet que podria passar entre avui i demà, quan s’aconsegueixi garantir la qualitat dels serveis públics, i si les condicions meteorològiques no afavoreixen rebrots d’un foc que ja ha calcinat 17.500 hectàrees.
Les columnes de fum amb prou feines eren visibles ahir des de Jaca, on la preocupació per la crema potencial de la Peña Oroel va disminuir davant l’avenç més lent del flanc dret, que va posar en perill la localitat d’Atarés. Encara fumejaven, però, alguns vessants en l’entorn de Santa Creu de la Serós, un lloc on el foc es va quedar a metres d’algunes cases. El treball dels equips d’extinció va aconseguir protegir tots els nuclis urbans, però la situació general encara és de descontrol i de molta calor al cor del succés.
El director general d’Interior, Miguel Ángel Clavero, va manifestar que el dia va transcórrer ahir "com estava previst", provant de consolidar el perímetre i sufocar les reproduccions que es van registrar a la cua de l’incendi. Els mitjans aeris van ser fonamentals en la jornada, sobretot gràcies als reforços i a la millora del clima, amb cel ras i vents bufant en la direcció prevista.
Altres dels treballs que es van fer durant el dia d’ahir, segons va indicar després de la reunió de coordinació, van ser revisar la situació de les poblacions desallotjades. Els tècnics van visitar pobles de la zona sud del foc per comprovar que les carreteres són transitables i conèixer l’estat dels serveis bàsics, com les línies de llum elèctrica, per al retorn dels evacuats.
El sinistre de Huelva
D’altra banda, el vicepresident primer de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, va informar ahir que el mesurament definitiu fet pel programa europeu satel·litari Copernicus situa en 33.000 hectàrees la superfície cremada per l’incendi forestal de Niebla (Huelva), estabilitzat diumenge i considerat el segon de la història d’Andalusia en superfície cremada, després del de Riotinto el 2024, tot i que els experts el qualifiquen com el "més difícil" d’afrontar per la seva agressivitat.
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