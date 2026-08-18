Necrològiques
L’incivisme ataca els decorats de les festes de Gràcia
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El Periódico
El cap de setmana passat, l’incivisme va atacar el decorat dels cinc carrers de Gràcia que comparteixen l’univers d’El Senyor dels Anells. Així, per exemple, a Fraternitat de Dalt, les gerres enganxades als barrils van ser arrencades per fer-se fotos. I a Tordera, uns nens van llençar la cúpula de la glorieta de Rivendell al repenjar-s’hi amb força.
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