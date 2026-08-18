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L’incivisme ataca els decorats de les festes de Gràcia

L’incivisme ataca els decorats de les festes de Gràcia | C

L’incivisme ataca els decorats de les festes de Gràcia | C

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El Periódico

El cap de setmana passat, l’incivisme va atacar el decorat dels cinc carrers de Gràcia que comparteixen l’univers d’El Senyor dels Anells. Així, per exemple, a Fraternitat de Dalt, les gerres enganxades als barrils van ser arrencades per fer-se fotos. I a Tordera, uns nens van llençar la cúpula de la glorieta de Rivendell al repenjar-s’hi amb força.

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