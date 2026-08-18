Estiu 2026
Mapa dels carrers decorats a les festes de Sants de Barcelona
Les 11 propostes inclouen des del cine d’animació fins a la memòria històrica i la reivindicació social
Gràcia i Sants es preparen per a unes festes majors 2026 amb alt risc de calor extrema
Alma Rodelgo Llasat
La festa major de Sants 2026 se celebrarà del 22 al 30 d’agost amb un total d’11 carrers i places decorades. Les comissions veïnals treballen a contrarellotge per transformar el barri mitjançant estructures sostenibles de gran format, utilitzant materials 100% reciclats, com ampolles, cartrons, brics i teles, per donar vida a propostes que inclouen des del cine d’animació fins a la memòria històrica i la reivindicació social.
El setè art té un paper protagonista en aquesta edició i converteix diversos carrers en autèntics escenaris de pel·lícula. El carrer de Galileu es transforma en un gran plató del Hollywood clàssic, amb catifa vermella, estatuetes dels Oscars i un passeig de la fama propi, un projecte que s’ha fet realitat després de treballar des de cases particulars, espais de coworking locals i l’acadèmia Ritmos Barcelona per falta de local. També es reivindicarà el cinema d’animació. Per la seva banda, la Plaza de la Farga s’inspira en el film Lorax per recrear un bosc de tons vius en fusta i cartró, elaborat al costat del centre d’acolliment Cal Muns per conscienciar sobre l’emergència climàtica. Així mateix, el carrer Vallespir de Dalt proposa el viatge ‘De París a Sants’ dins de l’univers de Ratatouille, obrint el seu recorregut amb una portada monumental de la Torre Eiffel i el xef Remy, la rata protagonista de la pel·lícula, per donar pas a un sostre cobert d’estris i hortalisses gegants recuperats de comerços i contenidors.
La memòria local i el compromís social articulen el discurs de tres comissions més del districte. El carrer Papin ret un homenatge antifeixista a l’Olimpíada Popular de Barcelona de juliol del 1936, l’alternativa inclusiva als Jocs de l’Alemanya nazi que no es va poder celebrar per l’esclat de la Guerra Civil. En la mateixa línia, el carrer Alcolea de Dalt reviu la passió del motor del mític Circuit de Montjuïc (1932-1986) reproduint les Torres Venecianes o la Font del Gat amb materials muntats a la nau de Violant d’Hongria. Al seu torn, el carrer Vallespir de Baix dedica el seu espai a la defensa de l’escola pública digna incorporant il·lustracions de Joan Turu i cedint lloc a la PAH i al Grup d’Habitatge de Sants, mantenint la seva oferta musical malgrat patir el tancament preventiu del seu local per amiant.
També hi ha propostes científiques, culturals o alternatives. El carrer Finlàndia celebra els seus 45 anys de participació ininterrompuda convertint-se en un laboratori científic ple d’àtoms, microscopis i robots gegants que acompanyen les seves habituals xocolatades i havaneres. El carrer Valladolid tendeix un pont cultural amb la Ruta de la Seda, connectant l’arquitectura de Samarcanda (Uzbekistan) amb la Xina mitjançant un sostre il·luminat per milers de llanternes fetes amb garrafes d’aigua. Finalment, sota el lema ‘Sagunt i punt’, el carrer Sagunt trenca amb l’estil figuratiu per apostar per la geometria abstracta, jugant amb la llum i les formes a través de CD, vinils i pilotes de tennis transformats en tallers veïnals.
En contraposició a la complexitat, la festa es completa amb escenes de la vida quotidiana i de barri. El carrer Alcolea de Baix planteja un repte domèstic al transformar la via en un estenedor gegant de roba fet amb llaunes i brics, on el públic pot jugar a trobar la parella perduda de cada peça. I el carrer Guadiana s’endinsa en l’univers dels dolços sota el lema «Com més sucre, més dolç», transformant-se en un obrador màgic decorat amb croissants, pastissos, bombons i mànigues pastissers monumentals que ompliran de sucre als visitants.
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