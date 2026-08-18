Cultura popular
Traca final de les Festes de Sant Magí 2026 a Tarragona, amb l'Arribada de l'Aigua, les revetlles i la diada castellera
La professó tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 19 hores, pels carrers de la Part Alta
Festa Major de Sant Magí 2026 a Tarragona: programa, actes i tot el que has de saber
Jan Magarolas
La ciutat de Tarragona enceta aquest dimarts els dos dies finals de la festa major petita de Sant Magí, amb una gran quantitat d'actes tradicionals i multitudinaris. Abans de l'habitual professó de Sant Magí, que tindrà lloc dimecres a partir de les 19:00 hores, pels carrers de la Part Alta, el programa té cites importants com l'Arribada de l'Aigua, les revetlles musicals de la nit abans o la multitudinària diada castellera a la plaça de les Cols.
La tradició singular del Camí de l'Aigua
La presència de l'aigua per les festes de Sant Magí, aprofitant la calor de l'agost, és un dels elements més singulars i tradicionals de la festa major petita de Tarragona. En particular, el Camí de l'Aigua que protagonitzen els Portants, durant dos dies, és un dels actes més esperats d'aquests dies. Com mana la tradició, aquest 17 d'agost al matí desenes de tarragonins es van posar en marxa des del Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, al terme de Pontils (Conca de Barberà), per transportar simbòlicament, amb carros, cavalls i grallers, l'aigua miraculosa del patró de la ciutat.
Entre el 17 i aquest dimarts, 18 d'agost, els Portants travessen 70 kilòmetres i diversos pobles de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès, en algun dels quals hi fan nit, per fer arribar l'aigua a Tarragona. Aquests pobles són: Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, Santes Creus i Bràfim, el primer dia; i Nulles, l'Argilaga i els Pallaresos, el segon dia.
L'Arribada de l'Aigua, el dia 18 d'agost a la tarda, és un dels esdeveniments centrals de la festa major, i el més esperat pels més petits. La comitiva de Portants entra a la ciutat per la carretera del Pont d'Armentera i Santes Creus, el carrer Rovira i Virgili, la Rambla Nova, el carrer Sant Agustí i finalment a la plaça de la Font. Allà l'esperen els gegants i nanos, al costat de milers de tarragonins. Aquest 2026, està previst que l'arribada de l'aigua al davant de l'Ajuntament sigui a les 19:00 hores.
Tot seguit, els Portants de l'Aigua, amb els carros i cavalls, i acompanyats pel Seguici de Sant Magí, enfilaran pels carrers de la Part Alta fins al Portal del Carro, on hi ha l'ermita de Sant Magí. Allà els estaran esperant les quatre colles castelleres de Tarragona per fer quatre pilars.
La mateixa nit del 18 d'agost, i amb els quatre elements populars (el Càntir, el Carro, la Síndria i la Petxina Pelegrina) la revetlla de Sant Magí té preparades tres revetlles per a tots els públics. Començarà a les 21 h a la plaça del Rei amb una revetlla familiar pensada per als més petits. La festa continuarà a les 23.30 h amb la Revetlla Il·luminada de Sant Magí a la mateixa plaça, amb la companyia d’Espectacles Pa Sucat i el Dj de la Llum. A la mateixa hora, la plaça de la Font acollirà una altra proposta musical, la Revetlla de Sant Magí, amb les actuacions de Tàrraco Surfers i Las Locas del Panda.
La plaça de les Cols, el marc casteller incomparable
Dimecres 19 d'agost a les 12:00 hores del migdia, dia de Sant Magí, tindrà lloc l'acte més multitudinari de les festes, la diada castellera, amb la participació de les quatre colles tarragonines: els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Enguany les ambicions castelleres seran novament de màxima dificultat, en una plaça de les Cols on només hi poden actuar les colles tarragonines.
La plaça de les Cols, oficialment plaça de Santiago Rusiñol, és una de les més especials del món casteller, perquè té documentada una llarga història amb grans castells de la Primera Època d'Or. El marc del carrer Major i de la Catedral de Tarragona, a més, el fan un lloc incomparable, on les colles de la ciutat voldran ensenyar els seus més grans castells.
La Colla Jove de Tarragona arriba a la cita amb la gamma extra ja descarregada, de manera que la intenció serà repetir-la i ampliar-la: tenen en cartera grans castells com el 2 de 9 amb folre i manilles o el 5 de 9 amb folre, un castell que no es veu descarregar per Sant Magí des del 2019, així com la gamma bàsica de 9.
Precisament aquesta serà l'objectiu dels Xiquets de Tarragona, amb el 4 de 9 amb folre ja descarregat en dues ocasions enguany i amb possibilitats de treure de l'armari el 3 de 9 amb folre, per completar una possible tripleta màgica. Al seu costat, els de Sant Pere i Sant Pau i els del Serrallo també aspiren en fer les millors actuacions de la seva història, amb l'estrena del 5 de 8 i de la primera clàssica de 8 (3 de 8, 4 de 8 i 2 de 7), respectivament.
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