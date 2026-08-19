Temps
La calor no afluixa a Catalunya, però les temperatures baixaran a partir de divendres
Les temperatures mínimes es mantindran per sobre dels 25 °C a la costa aquest dimecres i dijous, amb màximes que superaran els 35 graus
El Periódico
La calor nocturna amb prou feines ha donat treva en bona part de Catalunya. Aquest dimecres ha començat sense que la temperatura mínima hagi baixat dels 10 °C en cap punt del territori i amb registres especialment alts al costat del mar. A més, a gairebé tot el litoral central i sud, els termòmetres s’han mantingut per sobre dels 25 graus, una situació que també s’ha donat de forma més puntual a la costa nord. En ple centre de Barcelona, el Raval marcava 27,8 °C a les sis del matí.
Abans que les temperatures es relaxin hauran de passar almenys dos dies. Durant aquest dimecres i dijous la previsió indica que les màximes superin els 35 graus en molts punts de Catalunya. En canvi, a partir de divendres aquestes afluixaran. Els models apunten a una baixada clara de les temperatures que es prolongaria durant la setmana vinent, amb valors ja més pròxims als habituals.
Segons la previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura mínima avui pujarà encara més de manera lleugera, però aquesta serà similar o lleugerament més baixa en punts de la Catalunya central i al nord-est. La calor colpejarà sobretot el Pla de Lleida i l’interior de les Terres de l’Ebre, on es poden assolir els 40 graus. A més, es manté l’avís per calor intensa a les comarques del sud-oest del territori i alguns punts del litoral i centre com el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Bages i Anoia.
Els xàfecs seran probables de manera molt feble al Pirineu i el Prepirineu, tot i que seran més freqüents al sector occidental a la zona a partir del final de la tarda, quan localment podran ser una mica més intensos i anar acompanyats de tempesta. Tampoc es descarta que arribin a altres punts del terç oest de la comunitat.
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