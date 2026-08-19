La calor ens fa més irritables?
Les temperatures elevades no només tenen efectes físics: també poden afectar el comportament i afavorir una major irritabilitat i agressivitat
Portem un estiu en què les onades de calor han estat gairebé consecutives, sense donar treva. Les temperatures elevades, però, no només tenen efectes físics: també poden afectar el comportament i afavorir una major irritabilitat i agressivitat.
El professor del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona i director de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida, Xavier Oriol, afirma que la calor implica que hi hagi comportaments més irritables. «Des d’un punt de vista psicològic, el que genera un excés de calor és una hiperactivació de l’amígdala, que és l’òrgan del nostre cervell encarregat de la percepció de les amenaces. Si això es produeix, vol dir que tenim una major percepció d’amenaça».
Oriol explica que la calor també influeix en el flux sanguini cap a la part del cervell encarregada de la regulació emocional i l’autocontrol. «Si tens una hiperactivació de l’amígdala i hi ha més dificultat per activar mecanismes d’autocontrol, hi ha més irritabilitat i això pot donar peu a una major agressivitat».
A aquests efectes s’hi afegeixen altres conseqüències de les altes temperatures. L’augment de la suor i la deshidratació fa que ens cansem més i que tinguem menys energia durant el dia. Un altre factor important és la qualitat del son. «Quan hi ha tanta calor, la qualitat del son no és la mateixa; les altes temperatures provoquen que la calor corporal pugi i, per tant, sigui més complicat dormir de forma adequada. Això també és un factor molt important que repercuteix en la regulació emocional», detalla Oriol.
El cansament i un descans pitjor poden contribuir, al seu torn, a un augment de l’estrès. D’aquesta manera, situacions que en altres circumstàncies provocarien una reacció més lleu poden acabar desencadenant una resposta més agressiva a causa de l’augment del cortisol.
Més calor, més risc de violència?
Aquesta relació també s’ha analitzat en estudis sobre criminalitat. Un estudi sobre temperatura, crim i violència publicat l’octubre de 2024 a la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units conclou que les temperatures elevades s’associen de manera consistent amb taxes de criminalitat més altes. Segons l’estudi, un augment de 10 ºC de la temperatura mitjana a curt termini s’associa amb un augment del 9% del risc de delicte violent. Per altra banda, una anàlisi finlandesa va mostrar que cada grau addicional augmenta la violència un 1,7%.
Tot i això, Oriol remarca que la calor, per si sola, no explica el pas de la irritabilitat a l’agressivitat o la violència. «La irritabilitat per se no condueix a l’agressivitat. Hi ha una susceptibilitat però no és l’únic factor», puntualitza. Hi poden influir altres elements no relacionats directament amb les temperatures, com una major convivència durant les vacances, els canvis de rutines, els conflictes familiars o de parella, les situacions de trauma o el consum d’alcohol o altres substàncies.
Com reduir-ne els efectes
Hi ha, però, algunes mesures que poden ajudar a reduir l’estrès associat a les altes temperatures. L’exercici moderat, preferiblement en franges horàries de menys calor o en espais ventilats, ajuda a alliberar l’estrès i a relaxar el cos.
Mantenir-se hidratat durant el dia també és fonamental per evitar el mal humor. Evitar els àpats copiosos i prioritzar plats freds, com les amanides i les fruites, contribueix a estabilitzar els nivells de glucosa i reduir la inflamació, cosa que indirectament afavoreix un millor equilibri del cortisol.
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