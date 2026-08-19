Al barri de Sant Roc
Explota un comptador elèctric que tenia la llum punxada en un edifici d’habitatges de Badalona
Els Bombers van desplaçar una dotació, que va descartar la presència de foc o fum, per la qual cosa l’immoble no va haver de ser desallotjat
ANTECEDENT TRÀGIC
Una sobrecàrrega per una punxada de la llum, principal hipòtesi de l’incendi de Badalona
Gerardo Santos
L ’explosió d’un comptador elèctric en un edifici de vivendes aquesta matinada passada ha fet difícil agafar el son al barri de Sant Roc de Badalona, una zona en la qual els talls de llum són freqüents a causa de la connexió fraudulenta que tenen moltes vivendes i que, pel risc que aquesta pràctica comporta, en alguna ocasió ha acabat en tragèdia, com va ser el cas de l ’incendi mortal del 5 de gener del 2019.
L’explosió, que ha avançat ‘Metròpoli’ i han confirmat a EL PERIÓDICO fonts municipals, es va produir al voltant de la mitjanit, i no ha produït ferits. L’avís va arribar a les 00.20 hores, per una incidència elèctrica en una finca situada al número 13 del carrer de Jerez de la Frontera. A l’arribar al lloc, els agents de la Guàrdia Urbana de Badalona van comprovar que «diversos veïns es trobaven sense subministrament elèctric». Una vegada inspeccionada la sala de comptadors, els agents van detectar que «cinc vivendes de la finca estaven connectades de manera irregular a la xarxa elèctrica».
Tot seguit, la policia va identificar els residents de dos d’aquests pisos, i els va informar de «la seva condició d’investigats per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric». Els agents també van comunicar als veïns que «la instal·lació havia de ser revisada per la companyia subministradora», asseguren fonts municipals, de manera que diversos veïns s’han quedat sense subministrament.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat van desplaçar una dotació del cos, que va revisar tant el quart de comptadors com l’escala, i van descartar perill d’incendi, de manera que la finca no va haver de ser evacuada.
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