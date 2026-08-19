L’hotel de luxe Bless Barcelona obre a la plaça de Catalunya
L’establiment té entre els seus grans reclams la renovada terrassa La Pajarera, amb vistes a tot el centre de la ciutat, i l’espai dolç de Hofmann.
Patricia Castán
Barcelona acaba d’estrenar 119 habitacions i suites de luxe en plena plaça de Catalunya amb l’esperat desembarcament de Bless, la marca de luxe del gegant Palladium Hotel Group. El nou hotel cinc estrelles va aixecar el teló la setmana passada després d’una reforma que deixa enrere l’anterior etapa gestionada per Iberostar, però dilluns va estrenar el seu espai dolç de Hofmann. L’establiment injectarà a la zona turisme d’alt poder adquisitiu, però també rellança una terrassa erigida en els últims anys en punt de trobada, per la seva espectacular vista, a l’epicentre de la ciutat. Aquest rooftop ara passa a denominar-se La Pajarera, i uneix música, gastronomia i cocteleria.
Com a segell prèmium de la cadena, Bless Collection Hotels es caracteritza per habitacions i espais elegants, relaxants i amb un estil que defineixen com a sofisticat, però amb disseny contemporani. Aquest és el quart de la marca, que en suma dos a Eivissa i un altre a Madrid, i prepara la seva expansió internacional. Després de la recta final d’obres, va poder obrir finalment el dia 10, tot i que la inauguració oficial es farà a la tardor.
Fonts de l’hotel assenyalen a aquest diari que va debutar amb el 100% del seu allotjament llest, així com la major part dels seus espais comuns, que han sigut redissenyats. No obstant, en la seva posada en marxa estan portant a terme el que es coneix com a soft opening en àrees com la terrassa, amb afluència controlada aquests primers dies per garantir el millor servei. I el gimnàs per a hostes s’obrirà al setembre.
Novetats i història
Altres espais comuns que atrauran també clients no allotjats seran el seu espai gastronòmic Hofmann, el segell local que des de dilluns ja serveix pastisseria artesanal, cafè d’especialitat i una selecció de propostes dolces, per a qualsevol moment del dia. Compten també amb Sinedie, per menjar a qualsevol hora, amb la fórmula de gastronomia mediterrània i àmplia carta de vins. Un altre dels punts forts és comptar amb la coctelera Adriana Chia. I entre els nous serveis destacats hi figuren també un programa d’activitats de benestar, com sessions de ioga de cap de setmana amb Xuan Lan, i experiències de bellesa amb professionals reconeguts del sector.
Amb la nova etapa, l’establiment a la confluència amb el passeig de Gràcia, eleva la seva categoria d’allotjament, a l’arribar a les cinc estrelles. L’emplaçament suma un llarg i dispar historial d’usos, ja que a principis del segle XX va allotjar el Gran Hotel Colón, però després de la guerra es va reconstruir el 1943 per ser seu del Banco Banesto durant dècades. Després de quedar en desús, el 2014, el va adquirir Pontegadea (de l’empresari Amancio Ortega), que va llogar part dels seus baixos a Apple, on s’ubica la seva botiga insígnia. El 2018, després de la reforma de l’edifici, es va inaugurar com a hotel amb Iberostar.
Però, a finals del 2024, la gestió va passar en mans de Palladium Hotel Group, que inicialment el va operar amb la marca 45 Times Barcelona Hotel, tot i que amb la vista posada en la seva renovació per propulsar-lo convertit en un nou Bless.
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