La policia indaga en el tiroteig de Badia, el novè a Catalunya en 10 dies
Germán González
Badia del Vallès va registrar dilluns a la nit el novè tiroteig en 10 dies a Catalunya, tots ocorreguts a l’àrea de Barcelona. Els Mossos d’Esquadra investiguen aquest nou incident amb armes de foc que va tenir lloc cap a dos quarts de deu de la nit a l’avinguda del Mediterrani de la localitat del Vallès. A l’arribar-hi, els agents van trobar beines a terra, que van recollir per analitzar-les, però no hi havia cap ferit.
L’incident va generar inseguretat en veïns i l’Ajuntament de Badia del Vallès va cridar a la calma, segons el Diari de Sabadell. La formació Som de Badia va expressar en les xarxes la seva "preocupació" i va demanar "informació, responsabilitat i respostes", alhora que va destacar que la seguretat ha de ser prioritat. Fonts policials indiquen que un grup criminal va disparar a l’aire per intimidar els rivals, pràctica comuna en el narcotràfic. Els Mossos assenyalen que aquests delinqüents només treuen armes per utilitzar-les, com en aquests trets. La policia se centra en controls preventius i registres en zones amb delinqüents i a investigar bandes organitzades amb armes.
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Mercenaris a Montilivi
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Necrològiques del 18 d'agost de 2026
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys