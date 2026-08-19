Saquejats després de l’eclipsi
Un grup de científics italians denuncien el robatori d’instruments valorats en més de 50.000 euros en una parada a Perpinyà després d’haver viatjat a Terol per estudiar el fenomen astronòmic.
Valentina Raffio
"Ens ho han robat tot. Absolutament tot. Telescopis, càmeres especialitzades, fonts de llum làser i instruments que hem tardat més de dos anys i mig a desenvolupar. S’ho han emportat tot. Ens han deixat amb el camió buit". Aquest és el desesperat lament que llança l’astrofísic italià Federico Landini a l’haver patit un robatori després del viatge a Espanya per estudiar l’eclipsi de sol del 12 d’agost.
Segons explica el científic, el camió amb què havien viatjat a Javalambre, a Terol, va ser saquejat en el trajecte de tornada a Itàlia durant una parada a Perpinyà (França). "S’han emportat material valorat en més de 50.000 euros. Ho hem perdut tot. Estem desesperats", afirma l’astrofísic en una conversa en la qual demana donar a conèixer la seva història per intentar localitzar els objectes robats en cas que els lladres intentin vendre’ls al mercat negre.Segons explica el científic en una trucada amb EL PERIÓDICO, el camió amb què havien viatjat a Javalambre, a Terol, va ser saquejat en el trajecte de tornada a Itàlia durant una parada a Perpinyà. "S’han emportat material valorat en més de 50.000 euros. Ho hem perdut tot. Estem desesperats", afirma l’astrofísic en una conversa amb aquest diari en què demana donar a conèixer la seva història per intentar així localitzar els objectes robats en cas que els lladres intentin vendre’ls al mercat negre.
L’equip de Landini, de l’Institut Nacional d’Astrofísica d’Itàlia (INAF), va viatjar a Espanya uns dies abans de l’eclipsi per preparar els estudis científics sobre el fenomen. Per fer-ho, van viatjar a bord d’una furgoneta amb material científic especialitzat, com un espectròmetre d’última generació que portaven més de dos anys i mig desenvolupant per estudiar la corona solar.L’equip de Landini, de l’Institut Nacional d’Astrofísica d’Itàlia (INAF), va viatjar a Espanya uns dies abans de l’eclipsi per preparar els estudis científics sobre el fenomen. Per a això, expliquen, van viatjar a bord d’una furgoneta càrrega de material científic altament especialitzat com, per exemple, un espectròmetre d’última generació que portaven més de dos anys i mig desenvolupant per estudiar en detall la corona solar.
El viatge d’anada cap a Javalambre va passar sense incidències. I l’observació de l’eclipsi va ser "encara millor" del que esperaven, ja que, gràcies als instruments desplegats, van poder fer encara més observacions de les que havien planejat al principi. Però tot es va complicar durant la tornada a casa.El viatge d’anada cap a Javalambre va passar sense incidències. I l’observació de l’eclipsi va ser "encara millor" del que esperaven ja que, gràcies als instruments desplegats, van poder realitzar encara més observacions de les que havien planejat al principi. Però tot es va complicar durant la tornada a casa. A mig camí entre Terol i Torí, quan els científics van decidir buscar un lloc on passar la nit.
Els astrònoms italians van decidir parar a Perpinyà per passar la nit. Van trobar un hotel per pernoctar. A la reserva, van veure que comptava amb servei de pàrquing privat. Però a l’arribar, quan el rellotge ja indicava que havia passat la mitjanit, es van trobar que era ple i que no tenia capacitat per allotjar una furgoneta de grans dimensions com la seva. Va ser llavors quan els científics van decidir deixar el furgó aparcat al carrer, confiant que estaven "en una zona residencial tranquil·la", molt a prop del lloc on s’allotjaven i conscients que en poques hores reprendrien el viatge cap a Itàlia.Els astrònoms italians, encara carregats de l’emoció de l’eclipsi, van decidir parar a Perpinyà per passar la nit. Van trobar un hotel per pernoctar. A la reserva, van veure que comptava amb servei de pàrquing privat. Però a l’arribar, quan el rellotge ja indicava que havia passat la mitjanit, es van trobar que era ple i que, a més, no tenia capacitat per allotjar una furgoneta de grans dimensions com la seva. Va ser llavors quan els científics van decidir deixar el furgó aparcat al carrer, confiant que estaven "en una zona residencial tranquil·la", molt a prop del lloc on s’allotjaran i, sobretot, conscients que en molt poques hores reprendrien el viatge cap a Itàlia.
"S’ho van emportar tot"
L’endemà, abans de les vuit del matí, Landini i el seu equip ja tornaven a la furgoneta amb la intenció de completar el trajecte cap a Torí (Itàlia). I va ser allà quan van descobrir que havien sigut saquejats. "No sé com ho van fer, però s’ho van emportar tot", relata el científic. "Parlem de caixes molt voluminoses que podien pesar més de 50 quilograms cada una. No hi havia material que saltés a la vista ni objectes de luxe sinó instruments especialitzats com dispositius òptics que deixen passar només un rang molt petit de llum, filtres per als telescopis i ulleres per a l’eclipsi. No entenc com s’ho han pogut emportar tot", comenta. Entre els objectes robats destaquen telescopis solars, lents altament especialitzades i muntures valorades en més de 10.000 euros cada una.L’endemà, abans de les vuit del matí, Landini i el seu equip ja estaven tornant a la furgoneta amb la intenció de completar el trajecte cap a Torí. I va ser allà quan van descobrir que havien sigut saquejats. "No sé com ho van fer, però s’ho van emportar tot", relata el científic. "Parlem de caixes molt voluminoses que podien pesar més de 50 quilograms cada una. No hi havia material que saltés a la vista ni objectes de luxe sinó instruments especialitzats com dispositius òptics que deixen passar només un rang molt petit de llum, filtres per als telescopis i ulleres per a l’eclipsi. No entenc com s’ho han pogut portar tot", comenta. Entre els objectes robats, explica, destaquen des de telescopis solars fins a lents altament especialitzades i muntures valorades en més de 10.000 euros cada una.
En total, segons es constata en la denúncia, s’apunta al robatori de més de 150 objectes entre instrumental científic i objectes logístics."L’únic que no es van emportar va ser un telescopi de 2,5 metres de llarg. Totes les altres coses, s’han esfumat. És incomprensible que s’hagin pogut portar tal quantitat de material en tan poc temps i passant totalment desapercebuts", explica Landini després d’interposar denúncia davant les autoritats italianes i franceses i contactar amb diversos mitjans de comunicació per denunciar els fets. En total, segons es constata en la denúncia, s’apunta al robatori de més de 150 objectes entre instrumental científic i objectes logístics com, per exemple, trípodes, caixes d’eines, tretes i cables de diversa índole. Al llistat remès a la policia també figuren dos ordinadors portàtils com un Lenovo i un MacBook així com diverses targetes de memòria. L’únic consol, afirma el científic, és que les dades obtingudes durant la investigació de l’eclipsi estan, majoritàriament, fora de perill. "Hem perdut coses emmagatzemades als ordinadors i les targetes de memòria però bona part de la informació està desada al núvol així que, almenys, ens tranquil·litza saber que la feina no ha sigut en va".L’únic consol, afirma el científic, també afiliat a l’Observatori Astrofísic de Torí, és que les dades obtingudes durant la investigació de l’eclipsi estan, majoritàriament, fora de perill. "Hem perdut coses emmagatzemades als ordinadors i les targetes de memòria però bona part de la informació està guardada al núvol així que, almenys, ens tranquil·litza saber que el treball no ha sigut en va", comenta l’especialista. Entre ells, el primer espectre complet de la corona solar mai captat en la història. "Fa moltíssim veure com un viatge tan emocionant acaba així. Hauríem d’estar celebrant els èxits de l’eclipsi i no parlant d’un robatori", comenta l’astrofísic mentre lamenta el que ha passat i demana col·laboració ciutadana per localitzar els telescopis robats.
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