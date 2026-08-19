Shakira reconstruirà una universitat i 10 escoles a Colòmbia
La cantant colombiana canalitzarà l’ajuda a través de la seva fundació Pies Descalzos i comptarà amb el suport del filantrop Howard Graham Buffett
La cantant colombiana Shakira va anunciar dilluns que reconstruirà la Universitat Tecnològica del Chocó, afectada pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia el 10 d’agost, i que junt amb el filantrop nord-americà Howard Graham Buffett impulsarà la construcció de 10 noves escoles al departament.
"Dedicaré tots els meus esforços personals a reconstruir la Universitat Tecnològica del Chocó [...]. Howard ens ajudarà amb [la fundació] Pies Descalzos a construir 10 escoles noves al Chocó, i per això era tan important portar-lo, i per això era tan important venir avui", va dir Shakira a periodistes en una visita amb Buffett a Quibdó, capital del Chocó.
Quibdó és un dels municipis més pobres de Colòmbia i dels més afectats pel terratrèmol, l’epicentre del qual es va situar al departament del Chocó, on van morir almenys 13 persones i hi va haver milers de damnificats i centenars d’habitatges i altres edificacions destruïdes o afectades.
Howard Graham Buffett, fill del multimilionari nord-americà Warren Buffett i amb una llarga trajectòria de treball a Colòmbia, va rebre la ciutadania colombiana el 2021, durant el Govern d’Iván Duque, després d’haver invertit més de 160 milions de dòlars en projectes a la regió del Catatumbo, com la reconstrucció de carreteres, la substitució de cultius il·lícits i tasques de desminatge humanitari. L’empresari va arribar el 2008 a Colòmbia via Shakira i la seva fundació Pies Descalzos per ajudar en la construcció d’escoles a Barranquilla i Cartagena i des d’aleshores ha fet diferents aportacions a projectes socials al país.
La Fundación Pies Descalzos treballa des de fa dues dècades a Quibdó, on el 2005 va inaugurar la seu María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (Intar), destinada a estudiants de primària. Actualment, Pies Descalzos construeix una nova seu de la institució, amb capacitat per a 960 alumnes i 6.000 metres quadrats d’àrea construïda, l’obra de la qual figurava amb un avenç del 90% en la web de l’organització, sense que ara per ara s’hagi informat de possibles afectacions pel terratrèmol.
Famílies afectades
Shakira, que va aconseguir aquest any el reconeixement de cantant llatina més escoltada del món amb la seva cançó mundialista Dai Dai, ja havia expressat la seva solidaritat amb les víctimes poc després del terratrèmol i havia mostrat el seu suport a les famílies afectades. El terratrèmol deixa fins al moment 287 morts, 4.147 ferits i 194 desapareguts, segons l’últim balanç de la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD).
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