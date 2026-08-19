El Suprem dicta que un canvi de sexe no anul·la una condemna prèvia
Roberto Bécares
La Sala Penal del Tribunal Suprem va determinar que el canvi de sexe "no té efectes retroactius" que permetin anul·lar una condemna prèvia per violència de gènere sobre la dona que va ser la seva parella, ja que els fets es van cometre quan la persona recurrent era un home "a tots els efectes jurídics i legals".La Sala Penal del Tribunal Suprem ha determinat en una sentència que el canvi de sexe "no té efectes retroactius" que permetin anul·lar una condemna prèvia per violència de gènere sobre la dona que va ser la seva exparella sentimental, ja que els fets es van cometre quan la persona recurrent era un home "a tots els efectes jurídics i legals".
La sentència recorreguda, ratificada per l’Audiència Provincial, va considerar provat que, el 20 d’abril del 2022, l’acusat va acudir als voltants del domicili de la seva exparella sentimental per exercir el seu dret de visites amb la filla de vuit anys i que la va agafar "fortament" pel braç amb la intenció de menyscabar-ne la integritat física. A la mare, que va acudir en auxili de la filla, li va clavar un cop de puny, a més de cops i esgarrapades. El van condemnar per un delicte de violència de gènere sobre la seva exparella a nou mesos de presó i a la mateixa pena per delicte de violència domèstica a la seva filla.El relat de fets afegeix que, "en un ambient tens", l’home va agafar "fortament" del braç la seva filla amb la intenció de menyscabar la seva integritat física, acudint la seva mare en el seu auxili, clavant l’acusat a la seva exparella un cop de puny a la cintura, cops i esgarrapades al coll. Va ser condemnat per delicte de violència de gènere sobre la seva exparella a 9 mesos de presó, i a la mateixa pena per delicte de violència domèstica sobre la seva filla.
En el seu recurs davant del Suprem contra la sentència, va al·legar que era una dona i no un home en virtut d’una interlocutòria de canvi de sexe, per la qual cosa no podia ser condemnat pel delicte de violència de gènere previst en l’article 153.1 del Codi Penal.
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