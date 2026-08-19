El Vallès disposarà d’una estació d’alta velocitat
L’Eix Transversal Ferroviari preveu una parada intermodal, però no aclareix si serà alguna de les dues que la Generalitat planeja construir a Sant Cugat.
P. L. M.
Els trens d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid podran parar d’aquí a uns anys en una nova estació al Vallès. Així es desprèn del primer estudi sobre el nou Eix Transversal Ferroviari que ha encarregat la Generalitat i que preveu que es construeixi un nou ramal ferroviari entre Martorell i Mollet que permeti als trens que procedeixen de Madrid entrar a Barcelona per l’estació de la Sagrera. En concret, les condicions del futur contracte contemplen la construcció d’una "nova estació intermodal de viatgers al Vallès".
El document no determina a quin municipi o on exactament s’hauria de situar aquest futur baixador, però sí que aclareix que hauria de permetre als usuaris fer transbord directament amb els serveis de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que circulen per la comarca. A més, el plec de condicions que l’empresa pública Ifercat posa per a les empreses que vulguin redactar l’estudi també detalla que el nou traçat d’alta velocitat pel Vallès haurà de ser "sensiblement paral·lel" a l’actual traçat de la línia R8 de Rodalies (Martorell-Granollers) entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fost.
Així, el més probable és que entre les opcions que s’estudiïn per a la futura estació d’alta velocitat es trobin els dos intercanviadors entre l’R-8 i les línies S1 (Terrassa-Barcelona) i S2 (Sabadell-Barcelona) de FGC que la Generalitat té pendents de construir a Sant Cugat. Es tracta de les estacions de Volpelleres de FGC –on s’haurà de facilitar el transbord amb l’estació de Sant Cugat-Coll Favà de Rodalies– i la d’Hospital General –que enllaçarà amb l’estació de Rubí-Can Vallhonrat de l’R8–.
Després d’anys d’espera i reclamacions per part d’entitats com Fem Vallès o l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, el projecte per als dos intercanviadors es va desbloquejar al novembre. El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va firmar llavors un conveni amb el Ministeri de Transports i amb Adif que establia que l’administrador ferroviari s’encarregaria de redactar els estudis previs de les dues actuacions i que seria la Generalitat la que assumiria els projectes constructius i les obres de les dues estacions. Al juny, el Govern va assegurar que els estudis que havia de fer Adif ja estaven en fase "molt avançada de redacció", tot i que no va aclarir-ne més detalls. L’acord va suposar finalment una inversió total de 36 milions d’euros.
Una proposta alternativa
S’ha de veure si l’estudi de viabilitat de la primera fase de l’Eix Transversal Ferroviari es decanta per utilitzar un d’aquests dos intercanviadors com a lloc per aturar els trens d’alta velocitat. Una altra de les opcions que s’han posat sobre la taula és una futura estació en l’entorn del Baricentro (entre els municipis de Barberà, Cerdanyola i Badia del Vallès).
En aquest punt es creuen les línies de Rodalies R8 i R4, tot i que no hi ha cap estació construïda, i l’últim Pla Director Urbanístic Metropolità, el full de ruta de mobilitat que redacta l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ho va plantejar com un possible punt per construir una tercera estació intermodal al Vallès. Per ara, no hi ha cap estudi previst sobre això.
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